Kolejne problemy z dostawami szczepionek przeciwko Covid-19 do Polski. Opóźnia się transport 82 tysięcy dawek preparatu produkowanego przez firmę Moderna. Jest to trzecia transza, która miała dotrzeć do naszego kraju w niedzielę. Poprzednia dostawa przybyła z ponad tygodniowym opóźnieniem.

REKLAMA