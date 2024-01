Około 30 tysięcy slotów, czyli wolnych terminów na szczepienie przeciwko koronawirusowi nowym, zmodyfikowanym preparatem jest obecnie dostępnych w Polsce - ustalił nasz dziennikarz w Ministerstwie Zdrowia. Jednocześnie prowadzący punkty szczepień skarżą się, że nie mogą zamawiać nowych dostaw szczepionki.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Nasz reporter Michał Dobrołowicz dowiedział się w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, że szczepionki przeciwko koronawirusowi będą dostarczane do punktów szczepień, czyli przychodni i aptek, od najbliższego czwartku, 4 stycznia. Będzie to preparat z puli, która dotarła do Polski w czasie bożonarodzeniowego weekendu. Było w nim ponad 200 tysięcy dawek preparatu.

Ponad 300 tysięcy zaszczepionych

Nowa, zaktualizowana szczepionka przeciwko Covid-19 jest podawana w Polsce od 6 grudnia. Do tej pory ten preparat przyjęło 331 tysięcy osób. 70 tysięcy osób zarejestrowało się, czyli mają wybrane terminy.

Według rządowych danych w punktach szczepień jest ponad pół miliona dawek szczepionki. Na szczepienie przeciwko koronawirusowi można zarejestrować się bezpośrednio w punktach szczepień, dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 989, czynnej codziennie między 7.00 a 20.00 oraz przez Internetowe Konto Pacjenta.

W Polsce działa ponad dwa i pół tysiąca punktów szczepień przeciwko Covid-19. Są to przede wszystkim przychodnie oraz ponad pół tysiąca aptek.

Przyjęcie nowej szczepionki jest rekomendowane przede wszystkim osobom, które skończyły 60 lat oraz pacjentom z obniżoną odpornością, wśród nich osobom po przeszczepach oraz przyjmującym leki immunosupresyjne.