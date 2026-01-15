Polska zdecydowała się przekazać Ukrainie do dziewięciu myśliwców MiG-29. Informację potwierdził wiceminister spraw zagranicznych Paweł Zalewski. "Wierzę, że Kijów podjął decyzję, by przyjąć tę ofertę" – wskazał polityk. Obecnie mają trwać techniczne rozmowy dotyczące szczegółów przekazania maszyn.

Polska zdecydowała o przekazaniu Ukrainie myśliwców MiG / Piotr Molecki / East News

Polska zdecydowała się przekazać Ukrainie do dziewięciu myśliwców MiG-29, a decyzję potwierdził wiceminister spraw zagranicznych Paweł Zalewski.

Trwają techniczne rozmowy dotyczące szczegółów przekazania maszyn, a Polska oczekuje na oficjalną odpowiedź ze strony ukraińskiego resortu obrony.

W zamian za przekazanie samolotów, Polska liczy na dostęp do ukraińskich technologii dronowych rozwiniętych podczas wojny z Rosją.

Zalewski poinformował o decyzji polskiego rządu w rozmowie z TVP World.

Wiceszef MSZ, pytany, czy Kijów zaakceptował naszą ofertę, powiedział, że "wierzy, że Ukraińcy zdecydowali się ją zaakceptować". Oczywiście, jak zawsze są pewne kwestie techniczne, które powinny zostać wyjaśnione - dodał.

Polska czeka teraz na odpowiedź ze strony ukraińskiego resortu obrony.

Pierwsza partia przekazanych samolotów ma liczyć "mniej niż dziesięć" maszyn.

Dyskusja o przekazaniu MiG-ów

Pomysł przekazania Ukraińcom kolejnych myśliwców MiG-29 pojawił się w ubiegłym roku.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk mówił w grudniu, że chodzi o 6-8 maszyn (z 14 obecnie posiadanych), które z końcem grudnia muszą zostać wycofane z Wojska Polskiego.

Samolotom tym z końcem roku skończyły się resursy, czyli okresy, w których mogą być bezpiecznie i efektywnie eksploatowane.

Te maszyny z końcem grudnia wychodzą ze służby w Wojsku Polskim, mogą trafić do muzeum, mogą być sprzedane albo trafić na złom, albo mogą trafić na Ukrainę i pomóc zabijać naszych wrogów. Moim zdaniem sprawa wydaje się być dość oczywista - mówił wówczas Tomczyk.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał, że w zamian za przekazanie samolotów Ukrainie do Polski mogłyby trafić technologie dronowe rozwinięte przez Ukraińców podczas rosyjskiej inwazji.

Wcześniej Polska przekazała już Ukrainie 14 samolotów MIG-29, a Słowacja 13 maszyn tego typu. Ukraińskie siły powietrzne wykorzystują je do patrolowania przestrzeni powietrznej, zwalczania pocisków manewrujących i dronów, a także do ataków na cele naziemne.