Czy Zbigniew Ziobro kpi z wymiaru sprawiedliwości? Czy Parlament Europejski może opóźnić wejście w życie porozumienia handlowego między UE a krajami Mercosuru? Między innymi o to Tomasz Weryński zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Borysa Budkę, europosła, wiceprzewodniczącego Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy!

Borys Budka, europoseł i wiceszef Koalicji Obywatelskiej / Mikołaj Poruszek / RMF24

Od kilku dni opinia publiczna śledzi perypetie związane ze sprawą azylu politycznego na Węgrzech dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Czy polityk PiS kpi z polskiego wymiaru sprawiedliwości?

W rozmowie z wiceprzewodniczącym Koalicji Obywatelskiej nie zabraknie pytań o sprawę porozumienia handlowego UE z krajami Mercosuru czy stabilności koalicji rządowej w kontekście kontrowersji wokół wyborów na lidera Polski 2050.

Na rozmowę Tomasza Weryńskiego zapraszamy tuż po godz. 7:00

