Czy Zbigniew Ziobro kpi z wymiaru sprawiedliwości? Czy Parlament Europejski może opóźnić wejście w życie porozumienia handlowego między UE a krajami Mercosuru? Między innymi o to Tomasz Weryński zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Borysa Budkę, europosła, wiceprzewodniczącego Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy!
Od kilku dni opinia publiczna śledzi perypetie związane ze sprawą azylu politycznego na Węgrzech dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Czy polityk PiS kpi z polskiego wymiaru sprawiedliwości?
W rozmowie z wiceprzewodniczącym Koalicji Obywatelskiej nie zabraknie pytań o sprawę porozumienia handlowego UE z krajami Mercosuru czy stabilności koalicji rządowej w kontekście kontrowersji wokół wyborów na lidera Polski 2050.
Na rozmowę Tomasza Weryńskiego zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!