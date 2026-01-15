Ubiegłoroczne dochody Rosji ze sprzedaży ropy naftowej i gazu były najmniejsze od czasu pandemii - wynika z zestawienia opublikowanego przez resort finansów. Tamtejsi analitycy nie mają wątpliwości - to "katastrofa budżetowa", której skutki tylko mogą się pogłębiać.

Dochody Rosji ze sprzedaży ropy i gazu w 2025 roku były najniższe od czasu pandemii, co rosyjscy analitycy określają jako "katastrofę budżetową".

Fundusz Narodowego Dobrobytu, będący rezerwą finansową Rosji, szybko się kurczy.

Eksperci przewidują, że jeśli ceny ropy nie wzrosną, a eksport zostanie ograniczony przez sankcje, deficyt budżetowy Rosji może się pogłębić, a rezerwy wyczerpać jeszcze szybciej.

Ministerstwo Finansów Federacji Rosyjskiej opublikowało we wtorek zestawienie dochodów ze sprzedaży ropy naftowej i gazu w latach 2018-2024 i każdego kolejnego miesiąca ubiegłego roku.

Z dokumentu wynika, że rosyjski budżet znacząco traci wpływy ze sprzedaży surowców energetycznych. W całym 2025 roku Kreml zarobił z tego tytułu ok. 8,5 bln rubli, co jest najmniejszą wartością od czasu pandemii w 2020 roku, kiedy dochody wyniosły ok. 5,2 bln rubli. Analitycy z rosyjskiej organizacji MMI określili to mianem "katastrofy budżetowej".

Kiepskie prognozy

Przed pięcioma laty - jak zauważa serwis The Moscow Times - średnia cena rosyjskiej ropy oscylowała w granicach prawie 42 dol. za baryłkę. Dla porównania: w listopadzie ubiegłego roku wynosiła ona 44,9 dol. za baryłkę, a w grudniu - 39,2 dol. Tegoroczny rosyjski budżet zakłada średnią cenę ropy naftowej na poziomie 59 dol. za baryłkę. W związku z tym dochody ze sprzedaży ropy naftowej i gazu będą w styczniu znacznie niższe od planowanych - o 232 mld rubli.

Aby zrekompensować tę różnicę, do 5 lutego resort finansów będzie musiał sprzedać waluty obce i złoto o wartości 192 mld rubli z Funduszu Narodowego Dobrobytu. To kluczowy fundusz rezerwowy rosyjskiego rządu, zasilany dochodami z ropy naftowej i gazu, służąc jako bufor na wypadek kryzysów, ale jego aktywa gwałtownie maleją, głównie z powodu finansowania deficytów budżetowych związanych z wojną w Ukrainie. Na dzień 1 grudnia 2025 r. w Funduszu Narodowego Dobrobytu znajdowało się 4,2 bln rubli w aktywach płynnych, ale w tym tempie zasoby te mogą się szybko wyczerpać.

Według prognoz wpływy do rosyjskiego budżetu ze sprzedaży ropy naftowej i gazu wyniosą w tym roku 8,9 bln rubli, ale wielu ekspertów wątpi, że uda się osiągnąć tę kwotę. Rosyjski ekonomista Dmitrij Polewoj szacuje, cytowany przez The Moscow Times, że dochody z surowców energetycznych w 2026 roku "mogą wynieść 7,5-7,8 bln rubli", czyli nawet o 1,4 bln rubli mniej niż założono.

Jeszcze bardziej niepokojące prognozy - z perspektywy Kremla - przedstawili analitycy ze wspomnianej organizacji MMI. Ich zdaniem deficyt związany ze sprzedażą sprzedaży ropy naftowej i gazu wyniesie 3 bln rubli. Mało tego - jeśli cena "czarnego złota" nie ulegnie zmianie, to - w opinii MMI - do końca roku może zabraknąć pieniędzy w Funduszu Narodowego Dobrobytu. Według Dmitrija Polewoja swoista "skarbonka" wystarczy na maksymalnie dwa lata.

Kreml nie słucha

Jeśli ceny rosyjskiej ropy naftowej w tym roku nie wzrosną, to wspomniany poziom 59 dol. za baryłkę - będący założeniem rosyjskiego budżetu - będzie musiał zostać obniżony - twierdzą przedstawiciele rosyjskiego banku centralnego. Ekonomiści sugerują, by ustalić cenę na podstawie ostrożnych szacunków, w przeciwnym razie "wzrośnie ryzyko wyczerpania rezerw i pogłębienia deficytu budżetowego".

Kreml jednak nie stosuje się do tych zaleceń. Resort finansów co prawda zamierza obniżyć planowaną cenę ropy naftowej, ale o jednego dolara rocznie do 55 dol. w 2030 roku. Pragmatyczni zwykle Rosjanie patrzą optymistycznie w przyszłość, choć nie mają do tego żadnego powodu.

Tym bardziej, że w całej sytuacji nie chodzi tylko o ceny ropy naftowej. Ekonomiści ostrzegają, że istnieje poważne ryzyko spadku eksportu ropy naftowej i produktów naftowych w wyniku ewentualnego zaostrzenia sankcji. Skutki "katastrofy budżetowej" mogą się zatem pogłębić.