Niecodzienny widok ukazał się mieszkańcom mazowieckich gmin Izabelin i Stare Babice. Od kilku dni w tych okolicach spaceruje młody łoś z... dziecięcą huśtawką na porożu. Pozornie zabawny widok zwrócił uwagę pracowników Kampinoskiego Parku Narodowego, którzy zaapelowali do miejscowej społeczności o ignorowanie zwierzęcia. Tłumaczą, że niekiedy brak ingerencji człowieka jest dla dzikiego zwierzęcia najlepszym rozwiązaniem.

Łoś (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Poza gminą Izabelin i Stare Babice łoś był widziany także w okolicy Lasek. Leśnicy z Kampinoskiego Parku Narodowego - świadomi zainteresowania, jakie wzbudził łoś spacerujący z dziecięcą huśtawką z plastiku na porożu - postanowili uczulić miejscową społeczność.

"Od kilku dni mieszkańcy okolic Gmina Izabelin, Gmina Stare Babice i Lasek zwracają uwagę na młodego łosia - byka, którego można rozpoznać po nietypowym szczególe: na jego porożu utknęła plastikowa dziecięca huśtawka. To wyraźny sygnał, że zwierzę wcześniej zapuściło się na jedno z przydomowych podwórek, co zimą zdarza się coraz częściej" - czytamy w poście, jaki pracownicy Kampinosu zamieścili w mediach społecznościowych.

Jak tłumaczą, w takich przypadkach zbawienny może okazać się spokój i zachowanie bezpiecznego dystansu. "W wielu przypadkach brak ingerencji człowieka jest dla dzikiego zwierzęcia najlepszym rozwiązaniem" - napisali.

Kampinoski Park Narodowy podziękował mieszkańcom za zachowanie czujności i troskę. Wiadomo też, że łosiem zaopiekowała się już policja, dzięki której zwierzę powróciło do lasu. "Jesteśmy dobrej myśli: plastik na porożu nie utrudnia łosiowi codziennego funkcjonowania. Mamy nadzieję, że niepotrzebny balast spadnie z łosiowego poroża lub za kilka tygodni odpadnie razem z nim" - przekazali mundurowi.

Kampinoski Park Narodowym w zamieszczonym wpisie ostrzega, że do łosia nie należy się zbliżać na odległość bliższą niż 50-100 metrów. Nie należy mu robić zdjęć z bliska, ani nawet próbować dokarmić. "Daj mu możliwość spokojnego odejścia, w pobliżu dróg zwolnij i zachowaj szczególną ostrożność. Pamiętajmy, że łoś to dzikie, silne zwierzę, a nasz spokój, rozwaga i odpowiedzialne zachowanie są najlepszą formą ochrony - zarówno dla niego, jak i dla nas" - podsumowali.