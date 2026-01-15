Szlak, którym regularnie pływała Rona, od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę służył do transportu irańskiej broni do Rosji. Według "Wall Street Journal" tylko w pierwszych miesiącach 2023 roku przez Morze Kaspijskie przewieziono ponad 300 tys. pocisków artyleryjskich i miliony sztuk amunicji.

Od końca 2021 roku Iran sprzedał Rosji także pociski rakietowe o wartości niemal 3 mld dolarów - informowała agencja Bloomberg, powołując się na zachodnie źródła.

Wśród przekazanej broni znalazło się m.in. 1000 pocisków balistycznych krótkiego zasięgu, prawie 200 rakiet ziemia-powietrze oraz tysiące dronów Shahed-136, które Rosja produkuje obecnie pod własną nazwą Geran-2.