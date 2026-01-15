Irański frachtowiec Rona zatonął w środę na Morzu Kaspijskim u wybrzeży Turkmenistanu - potwierdziło w czwartek tamtejsze ministerstwo spraw zagranicznych. Statek regularnie kursował między portami w Iranie a rosyjskimi portami w Astrachaniu, Machaczkale i Azowie. Według ukraińskiego wywiadu właśnie tą trasą Iran dostarczał Rosji broń wykorzystywaną w wojnie przeciwko Ukrainie.
- Irański frachtowiec Rona, regularnie transportujący broń do Rosji, zatonął na Morzu Kaspijskim u wybrzeży Turkmenistanu.
- Cała 14-osobowa załoga została uratowana przez turkmeńską straż przybrzeżną.
- Szlak, którym pływała Rona, służył do dostarczania Rosji irańskiej broni wartej miliardy dolarów, wykorzystywanej w wojnie przeciwko Ukrainie.
Jak ustaliły ukraińskie służby, w okresie od października 2024 do grudnia 2025 roku Rona odbyła na wspomnianej trasie 20 rejsów. Podczas ostatniego rejsu do Astrachania frachtowiec doznał poważnych uszkodzeń śródokręcia, którym towarzyszyły kłęby czarnego dymu.
Na sygnał SOS odpowiedziała turkmeńska straż przybrzeżna, ratując wszystkich 14 członków załogi - obywateli Iranu i Indii.