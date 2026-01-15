​W ciągu zaledwie 24 godzin internauci zebrali ponad 800 tysięcy dolarów dla pracownika fabryki Forda w Michigan, który podczas wizyty Donalda Trumpa krzyknął w jego stronę, że broni pedofilów. Prezydent USA odpowiedział wulgarnym gestem i słowami, a pracownik został zawieszony.

Zobacz również:

Wulgarny gest Trumpa. Nagranie trafiło do sieci

Do zdarzenia doszło we wtorek w fabryce Forda w stanie Michigan, gdzie prezydent USA Donald Trump spotykał się z pracownikami zakładu. W pewnym momencie jeden z nich, TJ Sabula, wykrzyknął w stronę prezydenta: Obrońca pedofilów

Według serwisu News Nation okrzyk ten miał nawiązywać do śledztwa dotyczącego przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina.

Donald Trump zareagował natychmiast, pokazując mężczyźnie środkowy palec i używając wulgarnego zwrotu "F*** you". Jak poinformował "Washington Post", po incydencie TJ Sabula został zawieszony w obowiązkach przez swojego pracodawcę. W rozmowie z gazetą mężczyzna przyznał, że nie żałuje swojego zachowania.

Ogromne wsparcie finansowe z internetowych zbiórek

W ciągu doby od zdarzenia w internecie ruszyły zbiórki na rzecz zawieszonego pracownika. Jak podaje News Nation, zebrano już ponad 800 tysięcy dolarów. W opisie jednej z akcji podkreślono, że TJ Sabula "jest patriotą".

Biały Dom: Prezydent odpowiedział adekwatnie

Do sprawy odniósł się przedstawiciel Białego Domu Steven Cheung, który w oświadczeniu dla serwisu Hill stwierdził, że reakcja prezydenta była odpowiednia. Jakiś szaleniec w napadzie wściekłości krzyczał przekleństwa, a prezydent udzielił mu stosownej i jednoznacznej odpowiedzi - przekazał.