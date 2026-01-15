Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych. Porozmawiamy m.in. o duńsko-amerykańskim sporze o Grenlandię. Jak musi się zachować Polska w razie agresji USA na wyspę? Jak ocenia słowa Donalda Tuska, który zadeklarował, że nasz kraj nie zamierza wysyłać wojsk na Grenlandię? Czy Warszawa powinna wystąpić w roli mediatora w sporze między Danią a USA?

Jacek Czaputowicz / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Czy Stany Zjednoczone zaatakują Iran? Nieoficjalne informacje z otoczenia Donalda Trumpa mówią, że ma on do wyboru pięć scenariuszy - atak z powietrza, ostrzał rakietowy, likwidację najwyższego irańskiego przywódcy, atak cybernetyczny i nowe sankcje gospodarcze. Na co zdecyduje się prezydent USA?

Jak realne jest zakończenie konfliktu w Ukrainie? Donald Trump w wywiadzie dla agencji Reutera powiedział, że Władimir Putin jest gotowy do zawarcia układu pokojowego, lecz na przeszkodzie staje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

