Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP wezwało w czwartek ambasadora Iranu, Eisa Kameli, w związku z trwającymi od ponad dwóch tygodni gwałtownymi protestami społecznymi w tym kraju. Resort poinformował, że podczas spotkania wyrażono głębokie zaniepokojenie reakcją irańskich władz, zwłaszcza rosnącą liczbą ofiar śmiertelnych i aresztowanych.
- Polskie MSZ wezwało ambasadora Iranu, wyrażając zaniepokojenie brutalnym tłumieniem protestów i rosnącą liczbą ofiar w tym kraju.
- Polska zaapelowała do władz Iranu o zaprzestanie stosowania siły wobec demonstrantów i rozpoczęcie dialogu, a Polaków wezwała do opuszczenia Iranu.
- Sytuacja w Iranie budzi międzynarodowe napięcia, a USA rozważają różne scenariusze odpowiedzi na działania irańskich władz.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl.
W oficjalnym stanowisku podkreślono, że Polska - mając na uwadze własne doświadczenia historyczne - uznaje przemoc wobec wolności słowa, zrzeszania się i pokojowych manifestacji za niedopuszczalną oraz nieskuteczną w osiąganiu celów politycznych. MSZ zaapelowało do władz Iranu o zaprzestanie stosowania siły wobec protestujących i rozpoczęcie dialogu, podkreślając wartość historycznych relacji polsko-irańskich.
Jednocześnie polski resort dyplomacji ponowił apel do obywateli przebywających w Iranie o natychmiastowe opuszczenie kraju.