Poślizg w dostawach szczepionek wynikał z opóźnień po stronie hurtowni farmaceutycznej, przygotowującej przesyłki z poniedziałkowej dostawy - twierdzi Agencja Rezerw Materiałowych. Problemy z brakiem szczepionek z powodu opóźnionego transportu miało kilkadziesiąt punktów między innymi na Pomorzu, Dolnym Śląsku i w Małopolsce.

Według prezesa Agencji Rezerw Materiałowych szczepionki do punktów powinny trafić jeszcze dziś. AMR twierdzi też, że te opóźnienia nie będą się powtarzać. Pytanie jednak, jak na to wszystko wpłyną problemy z dostawami szczepionki przez producentów.

W lutym mamy dostać 550 tysięcy dawek preparatu firmy AstraZeneca, ale koncern wcześniej informował Brukselę, że zmniejszy dostawy dla Europy. Na razie Polska nie dostała informacji o mniejszej liczbie dawek, ale nie mamy też harmonogramu dostaw od firmy. Wiadomo tylko, że pierwszy transport ma do nas trafić 9 lutego. Brak też wiadomości o datach następnych dostaw szczepionki Moderny - ostatnia była opóźniona o prawie tydzień.

Szef KPRM zapewniał, że wszystkie punkty szczepień dostają informację o ewentualnych przesunięciach w terminie szczepień.

Logistyka może działać tylko wtedy, kiedy są szczepionki. Nie mając szczepionek, które trzeba rozwieźć do punktów szczepień, mogą te samochody poruszać się po całej Polsce i wozić powietrze, tylko zdaje się, że nie o to chodzi - powiedział Michał Dworczyk.

Dworczyk zapewniał, że jeśli tylko szczepionki będą dostarczane przez producentów we właściwych terminach, wówczas szczepienia będą przebiegały zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

Z deklaracji producentów wynika, że w lutym łącznie do Polski ma trafić ok. 1,4 mln szczepionek koncernu Pfizer i firmy BioNTech, ponad 500 tys. szczepionek firmy AstraZeneca oraz ok. 350 tys. szczepionek firmy Moderna. W sumie to ponad 2,2 mln dawek.

Nauczyciele będą szczepieni szczepionką AstraZeneki

Preparatem firmy AstraZeneca mają być szczepieni nauczyciele w wieku od 18 do 60 roku życia. "Rada Medyczna - w obecnej sytuacji epidemiologicznej i dostępności szczepionek - rekomenduje ze względu na konieczność ochrony w związku z niezbędnym otwarciem szkół przyspieszenie szczepień w grupie nauczycieli i rozpoczęcie szczepień nowo zarejestrowaną w UE szczepionką AstraZeneca u osób zakwalifikowanych w Narodowym Programie Szczepień do grupy Ic" - wynika ze stanowiska działających przy ekspertów.

Rada wskazała też w nim, że analiza dostępnych danych, przedstawionych organom rejestracyjnym przez producenta pokazuje, że szczepionka ta chroni 60 proc. osób zaszczepionych przed zachorowaniem, wszystkie osoby szczepione chroni przed ciężkim przebiegiem, hospitalizacją i zgonem.



Osoby starsze mają być szczepione zarejestrowanymi preparatami mRNA - firmy Pfizer/BioNTech i Moderny.



Michał Dworczyk pytany na konferencji prasowej we Wrocławiu, jak będzie wyglądała rejestracja nauczycieli na szczepienia, odparł, że w czwartek zostanie w tej sprawie zorganizowana konferencja z udziałem szefa MEiN Przemysława Czarnka.

Jutro będzie konferencja poświęcona Narodowemu Programowi Szczepień i uruchomieniu szczepienia szczepionkami firmy AstraZeneca, które trafią do Polski w przyszłym tygodniu. Wszystkie informacje przedstawimy - poinformował Dworczyk.

Szczepienia w Polsce trwają od grudnia

Od 27 grudnia ub. r., gdy ruszyły w Polsce szczepienia przeciw Covid-19, wykonano ponad 1,3 mln zastrzyków. 289 tys. osób przyjęło już dwie dawki.

25 stycznia ruszyły szczepienia populacyjne - po grupie zero, w której byli m.in. medycy, szczepionkę otrzymują osoby z grupy pierwszej, w pierwszym etapie seniorzy 70 plus.