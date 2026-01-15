Demonstranci zgłaszający się wówczas na izby przyjęć w Belgradzie zgłaszali nudności, wymioty, bóle głowy i zawroty głowy.

Władze odrzuciły wówczas oskarżenia o użycie broni sonicznej, a prezydent Serbii Aleksandar Vuczić zapowiedział nawet, że "zostanie przeprowadzone śledztwo, a następnie wszyscy odpowiedzialni za tak brutalne kłamstwa zostaną pociągnięci do odpowiedzialności".

Serbsko-rosyjski eksperyment

Z dokumentów, do których dotarło Politico, wynika, że dwa tygodnie po tamtym proteście serbscy i rosyjscy funkcjonariusze zebrali grupę psów na poligonie serbskiej agencji wywiadowczej, aby ocenić "wpływ emiterów na obiekty biologiczne". Na obiekty testowe wybrano psy ze względu na "ich wysoką wrażliwość na efekty akustyczne" - wynika z dokumentów serbskiego wywiadu i rządu.

Celem testów była ocena, czy objawy opisane przez protestujących były zgodne z efektami działania armat dźwiękowych.

Zwierzęta zostały potraktowane dwoma modelami urządzeń dźwiękowych dalekiego zasięgu, wyprodukowanymi przez jedną z amerykańskich firm. Miały one zasięg 200, 150, 100, 50 i 25 metrów - wynika z dokumentów. Karty katalogowe modeli wskazują, że mogą one emitować dźwięki o natężeniu do 150 decybeli, co odpowiada natężeniu startującego silnika odrzutowego.

Bez zezwolenia

Politico - cytując dokumenty - napisało, że testy przeprowadzono bez uprzedniego zezwolenia na przeprowadzenie takich eksperymentów.

Danilo Ciurczić, serbski prawnik, ocenił, że psy były "poddawane eksperymentom lub znęcaniu się", zgodnie z definicją zawartą w serbskiej ustawie o dobrostanie zwierząt.

Wyjaśnił, że serbskie prawo wymaga wcześniejszej rejestracji eksperymentów na zwierzętach i uzyskania zgody właściwych organów oraz wyraźnie zabrania przeprowadzania testów na zwierzętach w ramach "testowania broni i sprzętu wojskowego".

W raporcie z eksperymentów na psach FSB podkreśliła: "Podczas transmisji sygnałów podstawowych i testowych obiekty biologiczne (psy) nie odczuwały dyskomfortu; psy zostały zbadane trzy dni po testach i nie zaobserwowano żadnych zmian w ich stanie".



