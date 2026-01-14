Tragedia na kolei w Tajlandii. Co najmniej 31 osób zginęło, a 64 zostało rannych po tym, jak dźwig budowlany spadł na dwa wagony pociągu - przekazał minister zdrowia Tajlandii, cytowany przez agencję Reutera. Na miejscu wybuchł też pożar, został on jednak szybko opanowany. Bilans ofiar może wrosnąć.

Tajlandia: Na pociąg spadł dźwig budowlany. Wiele ofiar śmiertelnych i rannych / State Railway of Thailand (SRT) / HANDOUT / PAP/EPA

W Tajlandii doszło do tragicznego wypadku kolejowego z udziałem dźwigu budowlanego.

Na miejscu wybuchł też pożar, jednak szybko go opanowano.

Zginęło wiele osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Tragiczny wypadek na tajskiej kolei

Miejscowa policja poinformowała, że w dystrykcie Sikhio dźwig pracujący przy budowie kolei dużych prędkości zawalił się i uderzył w przejeżdżający pociąg. W efekcie skład wykoleił się i pojawił się ogień.

Pożar został jednak szybko opanowany i przystąpiono do akcji ratunkowej. Obecnie liczba ofiar śmiertelnych to 31 osób, a rannych jest 64 - przekazał minister zdrowia Tajlandii, cytowany przez agencję Reutera.