Wyrok w głośnym procesie z prywatnego oskarżenia Krzysztofa Brejzy przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu poznamy 27 stycznia. Sprawa dotyczy kontrowersyjnych słów lidera PiS wypowiedzianych podczas prac sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na sali Sądu Rejonowego Warszawa - Śródmieście (zdjęcie archiwalne) / Leszek Szymański / PAP

Wyrok w procesie Jarosława Kaczyńskiego z oskarżenia prywatnego Krzysztofa Brejzy ma zostać ogłoszony 27 stycznia.

Sprawa dotyczy słów prezesa PiS o rzekomych "odrażających przestępstwach" popełnianych przez europosła KO.

Proces toczył się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia.

Sprawa z prywatnego oskarżenia europosła Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy dotyczy słów Jarosława Kaczyńskiego, które padły na posiedzeniu sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa w marcu 2024 r. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział wówczas m.in., że "znaczący polityk formacji opozycyjnej dopuszcza się bardzo poważnych, a przy tym odrażających przestępstw".

W tej sprawie Sejm uchylił Jarosławowi Kaczyńskiemu immunitet w marcu zeszłego roku. Proces w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia toczył się od jesieni zeszłego roku.

Wyrok poznamy pod koniec stycznia

Jarosław Kaczyński w listopadzie ub.r. wyjaśniał przed sądem, że był zobowiązany przez komisję śledczą ds. Pegasusa przedstawić wszystko, co wie w danej sprawie, a także, że jako wicepremier (szefem rządu był wówczas Mateusz Morawiecki) zajmujący się m.in. kwestiami bezpieczeństwa, uzyskał informacje, iż Krzysztof Brejza podjął "działania bezprawne" i "moralnie odrażające".

We wtorek prezes PiS był nieobecny w sądzie. Stawił się natomiast europoseł KO, który mówił m.in. o negatywnych dla niego skutkach słów lidera PiS.

Na rozprawie wygłoszone zostały mowy końcowe. Reprezentująca w tej sprawie europosła mec. Dorota Brejza (prywatnie jego żona) chciałaby, żeby "wyrok miał charakter edukacyjny". Broniący Jarosława Kaczyńskiego mec. Bogusław Kosmus wniósł o uniewinnienie swojego klienta.

Sędzia Tomasz Trębicki poinformował, że "ze względu na złożony charakter sprawy" odracza ogłoszenie wyroku do 27 stycznia br.