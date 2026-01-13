Wyrok w głośnym procesie z prywatnego oskarżenia Krzysztofa Brejzy przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu poznamy 27 stycznia. Sprawa dotyczy kontrowersyjnych słów lidera PiS wypowiedzianych podczas prac sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa.
- Wyrok w procesie Jarosława Kaczyńskiego z oskarżenia prywatnego Krzysztofa Brejzy ma zostać ogłoszony 27 stycznia.
- Sprawa dotyczy słów prezesa PiS o rzekomych "odrażających przestępstwach" popełnianych przez europosła KO.
- Proces toczył się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia.
Sprawa z prywatnego oskarżenia europosła Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy dotyczy słów Jarosława Kaczyńskiego, które padły na posiedzeniu sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa w marcu 2024 r. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział wówczas m.in., że "znaczący polityk formacji opozycyjnej dopuszcza się bardzo poważnych, a przy tym odrażających przestępstw".
W tej sprawie Sejm uchylił Jarosławowi Kaczyńskiemu immunitet w marcu zeszłego roku. Proces w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia toczył się od jesieni zeszłego roku.
Jarosław Kaczyński w listopadzie ub.r. wyjaśniał przed sądem, że był zobowiązany przez komisję śledczą ds. Pegasusa przedstawić wszystko, co wie w danej sprawie, a także, że jako wicepremier (szefem rządu był wówczas Mateusz Morawiecki) zajmujący się m.in. kwestiami bezpieczeństwa, uzyskał informacje, iż Krzysztof Brejza podjął "działania bezprawne" i "moralnie odrażające".
We wtorek prezes PiS był nieobecny w sądzie. Stawił się natomiast europoseł KO, który mówił m.in. o negatywnych dla niego skutkach słów lidera PiS.
Na rozprawie wygłoszone zostały mowy końcowe. Reprezentująca w tej sprawie europosła mec. Dorota Brejza (prywatnie jego żona) chciałaby, żeby "wyrok miał charakter edukacyjny". Broniący Jarosława Kaczyńskiego mec. Bogusław Kosmus wniósł o uniewinnienie swojego klienta.
Sędzia Tomasz Trębicki poinformował, że "ze względu na złożony charakter sprawy" odracza ogłoszenie wyroku do 27 stycznia br.