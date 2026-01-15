Rosyjskie wojska przeprowadziły w czwartek ataki powietrzne na kluczowe obiekty ukraińskiej infrastruktury. W wyniku ostrzału zniszczony został m.in. "duży" obiekt energetyczny w Charkowie. Celem sił Moskwy stał się też port w Czarnomorsku.

Rosja po raz kolejny zaatakowała Charków (zdjęcie ilustracyjne) / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

Rosja zniszczyła duży obiekt krytycznej infrastruktury energetycznej w Charkowie; trwają prace nad usunięciem skutków ataku.

Zaatakowany przez siły rosyjskie został również port w Czarnomorsku; ranny został członek załogi cywilnego.

Władze Ukrainy podkreślają, że to "kolejny akt rosyjskiego terroru" wymierzony w cywilną infrastrukturę i bezpieczeństwo żeglugi.

Rosjanie nie ustają w atakach powietrznych na Ukrainę. Jak poinformował mer Charkowa Ihor Terechow, w czwartek, w wyniku rosyjskiego uderzenia, zniszczony został ważny obiekt krytycznej infrastruktury energetycznej.

Szczegóły dotyczące celu ataku nie zostały ujawnione, jednak służby komunalne i energetycy pracują nad usunięciem skutków zniszczeń. Ukraińskie agencje donoszą, że podczas alarmu lotniczego siły rosyjskie przeprowadziły serię uderzeń na przedmieścia miasta.

Atak rakietowy na port w Czarnomorsku

Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy również na infrastrukturę portową w Czarnomorsku nad Morzem Czarnym, o czym poinformował z kolei wicepremier Ukrainy ds. odbudowy Ołeksij Kułeba.

Z jego wpisu na Telegramie wynika, że celem Rosjan było nabrzeże, przy którym znajdował się cywilny statek pod banderą Malty. W wyniku uderzenia ranny został jeden z członków załogi, któremu udzielana jest pomoc medyczna.

Według informacji przekazanych przez wiceszefa ukraińskiego rządu, jednostka przygotowywała się do przewozu ładunku kontenerowego. W wyniku ataku uszkodzone zostały trzy kontenery, a na miejscu doszło do wycieku oleju. Służby instalują zaporę olejową, by ograniczyć skutki skażenia.

Rosja atakuje cywilną infrastrukturę

Władze Ukrainy podkreślają, że ataki na infrastrukturę portową i energetyczną to "kolejny akt rosyjskiego terroru wymierzony w cywilne obiekty, handel międzynarodowy i bezpieczeństwo żeglugi".

Kijów zapewnia jednak, że porty nadal funkcjonują, a kraj realizuje swoje zobowiązania międzynarodowe.