Szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha oświadczył, że tylko w ubiegłym roku Rosjanie wywieźli z okupowanych terenów ponad 2 miliony ton zboża. Dyplomata, zarzucając Kremlowi kradzież, podkreślił, że zboże zostało sprzedane do Afryki, krajów Bliskiego Wschodu, a także Europy. Sybiha wezwał europejskich partnerów Ukrainy do dokładnego monitorowania morskich przewozów zboża z Ukrainy.
Sybiha oskarżenia pod adresem Rosjan o kradzież ponad 2 milionów ukraińskiego zboża opublikował w mediach społecznościowych.
Szef resortu spraw zagranicznych Ukrainy oznajmił, że "Moskwa wysyłała skradzione zboże na rynki Afryki, Azji, Bliskiego Wschodu oraz Europy. "Blisko 40 proc. trafiło do Egiptu" - napisał w serwisie X.