Domy Pomocy Społecznej znów mogą działać jak punkty szczepień przeciwko koronawirusowi - dowiedział się dziennikarz RMF FM. Pensjonariusze mogą przyjąć preparat bez konieczności wyjazdu do szpitala czy przychodni.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej zgłasza w urzędzie wojewódzkim, że są pensjonariusze chętni na szczepienie. Wtedy urząd zamawia szczepionki, które trafiają do poradni POZ. Potem medycy z tej poradni przyjeżdżają do DPS-u, by zaszczepić pensjonariuszy.

Lekarze zalecają szczepienia mieszkańcom DPS-ów, bo pensjonariuszami są najczęściej osoby z grup ryzyka, czyli seniorzy z wieloma chorobami. Mediana zgonów z powodu Covid-19 w tej chwili jest około 80. roku życia, połowa osób, które umierają ma ponad 80 lat - opisuje przewodniczący rady naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych prof. Adam Antczak.

W Polsce jednego dnia rejestrowanych jest teraz średnio prawie tysiąc nowych zakażeń koronawirusem.

Do tej pory do naszego kraju dotarło około 800 tysięcy dawek nowej, zmodyfikowanej szczepionki przeciwko Covid-19 Novavax. Skorzystało z niej około pół miliona osób. Szczepionka jest podawana w aptekach, poradniach POZ, szpitalach, a także w DPS-ach. W tym ostatnim przypadku chodzi o osoby, które mieszkają w tych placówkach.