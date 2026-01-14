Chiny osiągnęły w 2025 roku historyczną nadwyżkę handlową w wysokości 1,189 biliona dolarów. Druga gospodarka świata skutecznie przekierowała swój eksport na rynki azjatyckie i afrykańskie, co pozwoliło zrównoważyć spadek wymiany handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, spowodowany nowymi cłami.

Shutterstock

Chiny odnotowały w 2025 roku rekordową nadwyżkę handlową - 1,189 biliona dolarów.

Eksport do USA spadł o 20 proc., import z USA zmniejszył się o 15 proc.

Chiny przekierowały eksport do Azji i Afryki, notując wzrosty odpowiednio o 13 proc. i 26 proc.

Wzrost eksportu do Unii Europejskiej wyniósł 8,4 proc.

Motoryzacja pozostaje głównym motorem eksportu - wzrost o ponad 19 proc.

W 2025 roku Chiny osiągnęły najwyższą w historii nadwyżkę handlową, która wyniosła 1,189 biliona dolarów. To efekt skutecznej strategii dywersyfikacji partnerów handlowych, wdrożonej w odpowiedzi na zaostrzenie wojny celnej ze Stanami Zjednoczonymi. Władze w Pekinie podkreślają, że mimo trudnego i złożonego otoczenia międzynarodowego, chińska gospodarka wykazała się dużą odpornością na zewnętrzne wstrząsy.

Przekierowanie eksportu

W wyniku amerykańskich ceł i ograniczeń handlowych, chińskie firmy zaczęły intensywnie poszukiwać nowych rynków zbytu. Największe wzrosty odnotowano w eksporcie do krajów Afryki - aż o 26 proc. - oraz do państw Azji Południowo-Wschodniej, gdzie sprzedaż wzrosła o ponad 13 proc. Również wymiana handlowa z Unią Europejską zanotowała solidny wzrost na poziomie 8,4 proc.

Dane celne pokazują, że eksport do Stanów Zjednoczonych spadł w ubiegłym roku o 20 proc., a import z tego kierunku zmniejszył się o blisko 15 proc. Mimo to, ogólny eksport Chin wzrósł o 5,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Pekin skutecznie amortyzuje skutki napięć politycznych, zdobywając nowe rynki i zwiększając swoją obecność w krajach rozwijających się.

Motoryzacja napędza chiński eksport

Jednym z kluczowych sektorów, który przyczynił się do rekordowej nadwyżki handlowej, jest motoryzacja. Eksport samochodów wzrósł o ponad 19 proc., co pozwoliło Chinom utrzymać pozycję światowego lidera w tej branży. Chińskie auta cieszą się rosnącym zainteresowaniem zarówno w Azji, jak i w Afryce, gdzie konkurują ceną i dostępnością.

Tak wysoka nadwyżka handlowa budzi jednak niepokój wśród zagranicznych partnerów Chin. Pojawiają się głosy o zalewaniu rynków tanimi chińskimi towarami, co może prowadzić do napięć handlowych i protekcjonistycznych działań ze strony innych państw. Eksperci zwracają uwagę, że rosnąca dominacja Chin w globalnym handlu może mieć długofalowe konsekwencje dla światowej gospodarki.

Wyzwania wewnętrzne i perspektywy

Silny eksport jest obecnie kluczowy dla chińskiej gospodarki, która zmaga się z utrzymującym się kryzysem na rynku nieruchomości oraz słabym popytem wewnętrznym. Władze w Pekinie liczą, że dalsza dywersyfikacja partnerów handlowych i inwestycje w nowe technologie pozwolą utrzymać wysokie tempo wzrostu eksportu.