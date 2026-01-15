Tragedia w kujawsko-pomorskim Chełmnie. W wyniku zatrucia tlenkiem węgla zmarła kobieta i troje małych dzieci.

Tragedia w Chełmnie: Matka i troje dzieci zmarli w wyniku zatrucia tlenkiem węgla (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W Chełmnie (woj. kujawsko-pomorskie) doszło do tragicznego zatrucia tlenkiem węgla, w wyniku którego zmarła 31-letnia kobieta i troje jej dzieci w wieku 2, 7 i 12 lat.

Służby zostały zaalarmowane przez krewną, która nie mogła skontaktować się z rodziną, a po siłowym otwarciu mieszkania strażacy stwierdzili bardzo wysokie, śmiertelne stężenie tlenku węgla (ponad 900 ppm).

Tlenek węgla w tak wysokim stężeniu powoduje utratę przytomności i śmierć w krótkim czasie.

Jak powiedział RMF FM rzecznik chełmińskiej straży, zgłoszenie służby zostały zaalarmowane w czwartkowe popołudnie.

O godzinie 17:03 otrzymaliśmy zgłoszenie z prośbą o otwarcie mieszkania przy ul. Stare Planty w Chełmnie. Po siłowym otwarciu mieszkania wewnątrz ujawniliśmy zwłoki czterech osób - kobiety i trójki dzieci. Nasze urządzenia pomiarowe w chwili wejścia do mieszkania wykazały ponad 900 ppm-ów (stężenie tlenku węgla w powietrzu - red.) - przekazał kapitan Kasper Korczak.

Dzieci były w wieku 2, 7 i 12 lat. Kobieta miała 31 lat.

TVP Bydgoszcz informuje, że zmarli to matka i jej dzieci. O pomoc do strażaków zgłosiła się krewna kobiety, która od dłuższego czasu nie mogła się z nią skontaktować.

W mieszkaniu był piecyk gazowy do podgrzewania wody. Prawdopodobnie z niego wydobywał się tlenek węgla - napisał TVP Bydgoszcz.

Stężenie tlenku węgla, które zastali strażacy, jest śmiertelnie niebezpieczne. Już powyżej 800 ppm występuje utrata przytomności i ryzyko śmierci w krótkim czasie.