Twarda odpowiedź Komisji Europejskiej wobec firm opóźniających dostawy szczepionek dla krajów Unii Europejskiej. Jak informuje korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon będzie możliwość zablokowania eksportu do krajów spoza Unii, jeżeli firma nie będzie się wywiązywać ze swoich zobowiązań wobec Wspólnoty.

/ PAP/EPA/KATIA CHRISTODOULOU / PAP/EPA

Mechanizm umożliwiający blokowanie eksportu szczepionek zostanie zaproponowany jutro i zacznie działać w najbliższych dniach.

"Liczy się czas" - przyznał urzędnik Komisji Europejskiej w rozmowie z naszą korespondentką.

Mechanizm będzie obowiązywać do końca marca z możliwością przedłużenia. Jeżeli firma nie będzie się wywiązywać z umowy na dostawy dla Unii, kraj Wspólnoty na terenie którego znajduje się fabryka szczepionek (a więc. np. Belgia), będzie mógł zablokować eksport tych preparatów (np. do Wielkiej Brytanii czy Kanady). Kraj zablokuje eksport po konsultacji z Komisją Europejską. Oznacza to, że firma nie otrzyma licencji eksportowej.

Decyzje o zablokowaniu eksportu zapadnie w ciągu kilku godzin. Szczegółowe kryteria takich restrykcyjnych działań zostaną przedstawione jutro.

Przedstawiciel KE przekonywał, że "nie jest to propozycja blokady eksportu (...). Bo jeżeli dawki będą dostarczane zgodnie z umową do krajów Unii, czyli bez opóźnień, to nie będzie problemu z eksportem" - wyjaśniał.

Cytat Chcemy mieć zamówione szczepionki dla naszych obywateli, chcemy szczepić jak najwięcej osób - mówił urzędnik Komisji Europejskiej.

Z tego mechanizmu będą wyłączone dostawy dla biednych krajów lub państw sąsiadujących, np. Bałkanów.

Restrykcje te zostały wprowadzone po tym, jak zaostrzył się konflikt Komisji Europejskiej z firmą AstraZeneca, która zapowiedziała redukcję dostaw do krajów Unii o 75 procent, podczas gdy zamierzała kontynuować 100 procent dostaw dla Wielkiej Brytanii.

KE podejrzewa, że dawki przeznaczone dla krajów Unii były sprzedawane Brytyjczykom.

Unijne kraje powinny dostawać szczepionki z fabryk z Niemiec, Belgii i dwóch zakładów w Wielkiej Brytanii.

AstraZeneca twierdziła natomiast, że szczepionki wyprodukowane w Wielkiej Brytanii będą rozprowadzane tylko w tym kraju. Także władze w Londynie nie wyrażały zgody na eksport "swoich" szczepionek do Unii. Urzędnik KE zauważył, że już wiosną Unia wprowadziła podobny mechanizm zakazujący eksportu maseczek i innych środków ochrony osobistej.