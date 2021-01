UE ostrzegła, że ograniczy eksport szczepionek przeciwko Covid-19, produkowanych przez unijne kraje do Wielkiej Brytanii – donosi BBC. Wszystko to ma być pokłosiem sporu o ograniczone dostawy do Unii, jakie zapowiedział brytyjski koncern AstraZeneca. Jak jednak informuje brukselska korespondentka RMF FM, Komisja Europejska nie zamierza zakazać unijnym firmom eksportu szczepionek do krajów spoza Unii, gdyż - jak mówi rozmówca Katarzyny Szymańskiej-Borginon - rynek jest globalny i działa, jak naczynia połączone. Jeżeli by się zakazało eksportu szczepionek poza Unię, to może się okazać, że zabraknie na unijnym rynku niektórych komponentów do ich produkcji.

