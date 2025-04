Kto nowym papieżem po śmierci Franciszka? Wyboru dokona konklawe. Daty jego rozpoczęcia wciąż nie znamy, choć zbierający się w Watykanie kardynałowie wskakują na jeden termin.

Kardynałowie przy trumnie papieża Franciszka w bazylice św. Piotra / ANDREW MEDICHINI / PAP/EPA

Kardynałowie zbierający się na tzw. kongregacjach w okresie wakatu w Stolicy Apostolskiej skłaniają się ku temu, by konklawe rozpoczęło się 5 maja - podała telewizja RAI. Dzień wcześniej, w niedzielę 4 maja, odprawiona zostanie w Watykanie ostatnia, dziewiąta msza żałobna po śmierci papieża Franciszka.

Data inauguracji konklawe to najbardziej oczekiwana obecnie decyzja, jaką podejmą kardynałowie spotykający się codziennie na kongregacjach generalnych. Ich celem jest przygotowanie pogrzebu papieża oraz wyboru jego następcy.

Nie wyklucza się, że data konklawe może zostać ogłoszona dopiero po pierwszym spotkaniu kardynałów, jakie odbędzie się po sobotnim pogrzebie Franciszka.

Rekordowe konklawe

Na razie wiadomo, że będzie to rekordowe konklawe pod względem liczby jego uczestników. Elektorów jest obecnie 135.

Franciszek mianując kardynałów podczas dziesięciu konsystorzy w czasie 12 lat swego pontyfikatu, przekroczył pułap 120 elektorów określony w 1975 roku przez Pawła VI i utrzymany przez Jana Pawła II.

Spośród 135 kardynałów uprawnionych do udziału w wyborze papieża dwóch poinformowało, że nie przybędzie do Watykanu z powodu stanu zdrowia. Prawie 80 procent elektorów to nominaci Franciszka. Jest wśród nich, jak się zauważa, wielu zwolenników jego reformatorskiej linii pontyfikatu.