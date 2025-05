Wybór nowego papieża to jedno z najbardziej tajemniczych wydarzeń w Kościele katolickim. Choć dziś konklawe kojarzy się z zamkniętymi drzwiami Kaplicy Sykstyńskiej i białym dymem, historia tej instytucji pełna jest zaskakujących zwrotów akcji, sporów i politycznych intryg. Były czasy, kiedy świat miał trzech papieży. O najciekawszych faktach dotyczących konklawe opowiada w rozmowie z PAP ks. dr Przemysław Śliwiński.

Przez pierwsze 1000 lat nie było stałych zasad wyboru papieża, często dochodziło do rozłamów.

Od XI wieku papieża wybierają wyłącznie kardynałowie.

W 1274 r. wprowadzono zamknięcie kardynałów na czas wyboru (konklawe).

W celu przyspieszenia wyboru ograniczano kardynałom posiłki.

Najdłuższa elekcja trwała prawie 3 lata, najdłuższe konklawe - 179 dni.

W XIV wieku przez pewien czas było trzech papieży jednocześnie.

Państwa mogły zgłaszać weto wobec kandydatów na papieża.

Następca papieża Franciszka zostanie wybrany w wyniku konklawe, które według nieoficjalnych informacji rozpocznie się 7 maja 2025 roku.

Następca papieża Franciszka zostanie wybrany w wyniku konklawe, które według nieoficjalnych informacji rozpocznie się 7 maja 2025 roku.





Konklawe 2025 od 7 maja - wtedy rozpocznie się wybór nowego papieża

Następca papieża Franciszka zostanie wybrany w wyniku konklawe, które rozpocznie się 7 maja 2025 roku.

Data została ustalona podczas zamkniętego spotkania kardynałów w Watykanie, pierwszego od sobotniego pogrzebu papieża Franciszka.

Jak wyglądał wybór papieża w przeszłości. Przykład: Podwójne wybory

Przez pierwsze tysiąc lat chrześcijaństwa nie istniały stałe zasady wyboru papieża. Często dochodziło do tzw. podwójnych wyborów, a nawet schizm, czyli rozłamów w Kościele.

W pierwszym tysiącleciu nie było trwale ukształtowanej zasady wyboru papieży. One się zmieniały, a co więcej były podatne na ingerencję cesarzy, zwłaszcza od edyktu mediolańskiego, kiedy chrześcijaństwo przestało być prześladowane - podkreśla ks. dr Śliwiński.

Reforma kardynalska - przełom w XI wieku

Dopiero w XI wieku, w odpowiedzi na chaos i polityczne naciski, przeprowadzono tzw. reformę kardynalską.

W jej wyniku dotychczasowi elektorzy, czyli "lud i duchowieństwo Rzymu", zostali zmienieni. Odtąd wyłącznymi elektorami biskupa Rzymu, papieża, stali się kardynałowie - wyjaśnia ks. dr Śliwiński.

Konklawe - co to znaczy to słowo?

Aby ograniczyć wpływy świeckie i przyspieszyć wybory, w 1274 roku papież Grzegorz X wprowadził konstytucję "Ubi periculum".

W celu uniezależnienia Kościoła od władzy świeckiej 7 lipca 1274 r. papież Grzegorz X wydał konstytucję "Ubi periculum", która gwarantowała elektorom swobodę decyzji wyborczej poprzez ich odosobnienie "cum clave" - tłumaczy ks. dr Śliwiński.

Ograniczenie posiłków dla kardynałów, aby szybciej wybrali papieża

Co ciekawe, aby przyspieszyć wybory, wprowadzono surowe zasady:

Żeby skrócić wybory papieskie zaplanowano zmniejszyć racje żywnościowe jeżeli w ciągu trzech dni kardynałowie nie wybiorą nowego papieża. Po pięciu następnych dniach mieli otrzymywać dwa jednodaniowe posiłki a w kolejnych pięciu tylko chleb, wodę i wino w niewielkiej ilości - dodaje duchowny.

Jak długo trwa wybór papieża, czyli najdłuższe i najkrótsze konklawe

Najdłuższa elekcja papieska trwała aż 2 lata, 9 miesięcy i 1 dzień (1268-1271, Viterbo).

Była to elekcja w Viterbo w wyniku której 1 września 1271 r. wybrano Grzegorza X" - przypomina ks. dr Śliwiński.

Najdłuższe konklawe, już według nowych zasad, odbyło się w 1740 roku i trwało 179 dni. Od 1846 roku konklawe trwają nie dłużej niż 5 dni" - dodaje.

Trzech papieży jednocześnie. Europa podzielona

W XIV wieku doszło do wielkiej schizmy zachodniej. Przez kilkadziesiąt lat istniało nawet trzech papieży jednocześnie, a Europa była podzielona, kogo uznawać za prawowitego następcę św. Piotra.

Wielka schizma zachodnia rozpoczęła się tuż po okresie zwanym niewolą awiniońską, kiedy większość kardynałów, wybrawszy najpierw na papieża Urbana VI w 1378 r., po kilku miesiącach oprotestowała swój własny wybór, uznając, iż działali pod presją i z tego powodu konklawe nie było ważne, w konsekwencji Urban nie jest papieżem. Papież pozbawił ich tytułu kardynała i kreował nowych. W ten sposób powstały dwie grupy kardynałów i dwóch papieży, bo "buntownicy" wkrótce wybrali nowego papieża - dziś mówimy o nim "antypapież" - relacjonuje ks. dr Śliwiński.

Weto i ekskluzywa - wpływy mocarstw. Jest też polski wątek

Do XIX wieku państwa katolickie, takie jak Francja, Hiszpania czy Austria, mogły zgłaszać weto wobec kandydatów na papieża.

W praktyce, podczas konklawe kardynałowie mieli prawo kierować się dyspozycjami ze swoich krajów pochodzenia, stosując weto wobec kogoś, kto co prawda miał poparcie i mógł być wybrany przez kardynałów papieżem, ale nie zgadzało się na to któreś z mocarstw. Takie prawo nigdy nie zostało wpisane w regulamin wyborów papieskich. A jednak obowiązywało siłą historycznego precedensu - tłumaczy ks. dr Śliwiński.

Ostatnie weto miało miejsce w 1903 r. po śmierci papieża Leona XIII. Złożył je w imieniu cesarza Austrii polski kardynał Puzyna, chociaż było już nieskuteczne i przyjęto je z zażenowaniem - wspomina duchowny.

Polacy w konklawe

Pierwszym polskim kardynałem był Zbigniew Oleśnicki. Drugim kardynałem był zaś syn króla Kazimierza Jagiellończyka, Fryderyk a kolejnym kard. Stanisław Hozjusz, który jako pierwszy kardynał z Polski brał udział w konklawe w 1572 r. Przed nim elektorem był w 1417 r. abp Mikołaj Trąba, bo podczas konklawe w Konstancji w czasie obrad soboru uzdrawiającego schizmę zachodnią, mogli wybierać papieża nie tylko kardynałowie - wylicza ks. dr Śliwiński.

Prymas zamiast kardynała

W Polsce przez wieki najważniejszą funkcję kościelną pełnił prymas, a nie kardynał.

Zdecydowały o tym postanowienia synodu w Piotrkowie. Uznano, że najważniejszym dostojnikiem w przeciwieństwie do "precedencji" w Kościele powszechnym (porządku pierwszeństwa) będzie prymas, a więc arcybiskup gnieźnieński, który w czasie bezkrólewia był interrexem, a nie kardynał, na przykład biskup krakowski - tłumaczy duchowny.

Tylko duchowni

Kardynałami mogli być wyłącznie duchowni.

Kardynałami zawsze byli duchowni. Nawet jeśli tytuł tak brzmiący posiadała osoba świecka, to i tak nie mógł wybierać papieża, a więc nie był elektorem - podkreśla ks. dr Śliwiński.