John Cena - aktor i wrestler - wystąpił na oscarowej gali bez ubrań. Było to nawiązanie do głośnego incydentu sprzed 50 lat.

John Cena / CAROLINE BREHMAN / PAP/EPA

Prowadzący ceremonię Jimmy Kimmel stwierdził w pewnym momencie, że mija już 50 lat od momentu, gdy na oscarowej scenie pojawił się nagi mężczyzna. Przebiegł on za plecami Davida Nivena, który zapowiadał Elizabeth Taylor.

John Cena i Jimmy Kimmel / CAROLINE BREHMAN / PAP/EPA

Kimmel zapytał widzów, czy wyobrażają sobie podobną sytuację dzisiaj. Po chwili powtórzył to pytanie, a zza elementu scenografii wychylił się John Cena, którego mogliśmy oglądać ostatnio m.in. w filmie "Barbie". Poprosił Kimmela o podejście do niego i zaczął mu tłumaczyć, że nie czuje się dobrze z tym, że miałby nago wbiec na scenę. Męskie ciało to nie żart - tłumaczył.

John Cena na scenie / CAROLINE BREHMAN / PAP/EPA

Ostatecznie Cena wszedł na scenę i - używając koperty niczym listka figowego - zapowiedział wręczenie Oscara za najlepsze kostiumy. Widzowie mogli zobaczyć, że ma na sobie tylko sandały.

Jimmy Kimmel okrywa Johna Cenę powłóczystą szatą / CAROLINE BREHMAN / PAP/EPA

Kostiumy są takie ważne. Może najważniejsze - mówił Cena. By mógł ogłosić zwycięzcę w tej kategorii, Kimmel okrył go powłóczystą szatą, przywodzącą na myśl stroje sprzed wieków.

Oscar za kostiumy trafił do twórców "Biednych istot".