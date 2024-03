Odtwórca roli Kena zaczął śpiewać jeszcze na widowni, a potem wyszedł na scenę. Towarzyszyła mu duża grupa tancerzy. Wisienką na torcie było pojawienie się Slasha.

W pewnym momencie Gosling zszedł ze sceny i zaprosił do wspólnego śpiewania członkinie ekipy filmu "Barbie" - Gretę Gerwig, Margot Robbie i Americę Ferrerę.

Piosenka Kena nie zdobyła Oscara. Statuetką doceniono inny utwór z filmu "Barbie" - "What Was I Made For?" w wykonaniu Billie Eilish.

Do owacyjnie przyjętego występu Goslinga nawiązał prowadzący galę Jimmy Kimmel. Chwilę później wyszedł na scenę z różowymi spodniami i stwierdził, że zdarł je z aktora.