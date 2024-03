03:00

Cillian Murphy / allison dinner / PAP/EPA

Statuetkę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego zdobywa Cillian Murphy za rolę w "Oppenheimerze". To jego pierwszy Oscar i pierwsza nominacja. Swoją nagrodę zadedykował tym, którzy zaprowadzają pokój na świecie.

Murphy pokonał Colmana Domingo ("Rustin"), Jeffreya Wrighta ("Amerykańska fikcja"), Bradleya Coopera ("Maestro") i Paula Giamattiego ("Przesilenie zimowe").

02:49

W Dolby Theatre wyświetlono archiwalne wystąpienie zmarłego niedawno Aleksieja Nawalnego. Otwiera ono sekcję wspomnień o tych, którzy odeszli w ostatnim roku. Towarzyszy mu utwór "Time To Say Goodbye" Andrei Bocellego. Jego występ wraz z synem to niespodzianka - nie był wcześniej zapowiadany.

0243

Statuetka za najlepszą piosenkę trafia do Billie Eilish i jej brata za piosenkę "What Was I Made For?" z filmu "Barbie". To już ich drugi Oscar w karierze. Pierwszego zdobyli za piosenkę "No Time to Die".