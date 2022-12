„Miejmy nadzieję, że będziemy mogli tańczyć aż do finału. Przesyłamy też wielki uścisk Pelemu. Miejmy nadzieję, że szybko wróci do zdrowia” – powiedział po zwycięstwie Brazylii nad Koreą Południową w piłkarskich mistrzostwa Vinicius, autor pierwszej bramki dla „Canarinhos”. Legendarny piłkarz Pele przebywa w szpitalu.

Piłkarze przygotowali dla Pelego specjalny transparent / TOLGA BOZOGLU / PAP/EPA

Przed meczem Brazylia - Korea Południowa Pele przekazał, że w szpitalu będzie oglądał spotkanie. "Będę oglądać mecz tutaj w szpitalu i będę wspierać każdego z was. Powodzenia nasza Brazylio!" - przekazał na Instagramie 82-latek. Ta informacja chyba dotarła do piłkarzy kadry Brazylii, bo nie dość, że "Canarinhos" wygrali spotkanie 4:1 , to jeszcze po ostatnim gwizdku wykonali symboliczny gest. Na murawie rozwinęli transparent ze zdjęciem Pelego po zdobyciu mistrzostwa świata w 1970 roku.

Piłkarze nie zapomnieli też o "królu futbolu" w trakcie rozmów z mediami. Mam nadzieję, że wróci do formy tak szybko, jak to możliwe i że będzie mógł cieszyć się zwycięstwem - powiedział po meczu z Koreą Południową Neymar.

Miejmy nadzieję, że będziemy mogli tańczyć aż do finału - stwierdził Vinicius odnosząc się do sposobu, w jaki Brazylijczycy świętowali zdobycie kolejnych bramek. Przesyłamy też wielki uścisk Pelemu. Miejmy nadzieję, że szybko wróci do zdrowia - dodał.

Pele w szpitalu. Co dzieje się z legendarnym zawodnikiem?

W ostatnich dniach pojawiło się wiele informacji na temat jego zdrowia. W sobotę gazeta "Folha de Sao Paulo" poinformowała, że "król futbolu" otrzymuje opiekę paliatywną po tym, jak chemioterapia w związku z nowotworem okrężnicy przestała przynosić oczekiwane rezultaty. Sam Pele odpowiedział na to wpisem: "Jestem silny, pełny nadziei i normalnie poddaję się leczeniu".

Były znakomity piłkarz przeszedł operację guza okrężnicy na początku września ubiegłego roku. Oprócz problemów z układem pokarmowym legenda futbolu od lat cierpi na problemy z biodrami. W szpitalu pojawia się regularnie na badania oraz sesje chemioterapii.

W miniony wtorek został przyjęty do szpitala, gdzie zdiagnozowano - według oficjalnych raportów placówki - infekcję dróg oddechowych. W dokumencie zaznaczono, że pozostanie w szpitalu jeszcze przez kilka dni, a jego stan się poprawia.

Pele jest jedynym trzykrotnym mistrzem świata. Z reprezentacją Brazylii triumfował na mundialach w 1958, 1962 i 1970 roku.

Mundial z RMF24

Wszystko o mundialu na stronach rmf24.pl, a także w naszych mediach społecznościowych - na Twitterze, Facebooku i Instagramie. Wpiszcie koniecznie #MundialRMF.