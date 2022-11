Holender Danny Makkelie poprowadzi środowy mecz Polska - Argentyna na piłkarskich mistrzostwach świata w Katarze. Na liniach będą mu pomagać rodacy - Hessel Steegstra i Jan de Vries.

Danny Makkelie sędziował mecz Hiszpania - Niemcy / GEORGI LICOVSKI / PAP/EPA

39-letni Makkelie jest jednym z najwyżej cenionych arbitrów. W ubiegłorocznych mistrzostwach Europy prowadził dwa mecze reprezentacji Anglii - w grupie z Niemcami oraz półfinał z Danią.

Na mundialu w Katarze sędziował już mecz Hiszpania - Niemcy.

Co musi się stać, żeby Polacy awansowali?

Polscy piłkarze po dwóch kolejkach grupy C prowadzą w tabeli z dorobkiem czterech punktów i bez straconej bramki - zremisowali 0:0 z Meksykiem i pokonali 2:0 Arabię Saudyjską.

Awans do 1/8 finału zapewni biało-czerwonym przynajmniej remis z Argentyną, a przy korzystnym wyniku spotkania Arabii Saudyjskiej z Meksykiem - nawet porażka, ale różnicą nie większa niż trzy bramki.

Trening za zamkniętymi drzwiami

Czesław Michniewicz zdecydował o zamknięciu dla dziennikarzy poniedziałkowego treningu reprezentacji Polski. Wcześniej selekcjoner nie pojawił się na konferencji prasowej. Tłumaczone jest to chęcią maksymalnego wykorzystania czasu na boisku i przygotowania się do spotkania z Argentyną.

W konferencji wzięli udział natomiast rezerwowi dotychczas piłkarze - Mateusz Wieteska, Damian Szymański i Szymon Żurkowski. Obrońca reprezentacji Polski przyznał przed środowym meczem z Argentyną, że słynnemu piłkarzowi rywali Lionelowi Messiemu nie można zostawić zbyt dużo miejsca na boisku. Nie jest to łatwe, ale trzeba tak zagrać - podkreślił.

Wieteska od początku tego sezonu występuje w lidze francuskiej - w barwach Clermont Foot 63. Debiutował 6 sierpnia właśnie w meczu przeciwko Paris Saint-Germain i Messiemu. Zespół polskiego obrońcy przegrał z mistrzem kraju 0:5, a słynny Argentyńczyk strzelił wówczas dwa gole.

Na pewno Messi to jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Nie można dać mu zbyt dużo miejsca na boisku, choć to oczywiście nie jest łatwe. Ale trzeba starać się grać jak najbliżej niego, nie zostawiać wiele miejsca do rozgrywania, prowadzenia piłki. On cały czas ma ją pod kontrolą i w każdej sekundzie może tak zagrać, że stworzy zagrożenie pod naszą bramką - przyznał polski obrońca podczas konferencji prasowej.

Co go irytuje na boisku, wybija z uderzenia? Gdy jego drużyna gra źle - dodał.

Biało-czerwoni zdają sobie jednak sprawę, że reprezentacja Argentyny to nie tylko Messi.

Cała ofensywa tej drużyny robi wrażenie, dlatego musimy być skoncentrowani, uważni w obronie. Na pewno będziemy dobrze przygotowani do środowego meczu - zapewnił Wieteska.

