Wygrana z Arabią Saudyjską znacznie przybliżyła reprezentację Polski do awansu do fazy pucharowej mistrzostw świata w Katarze. Podopieczni Czesława Michniewicza w trzeciej kolejce rywalizacji w grupie C zagrają z Argentyną, a Arabia Saudyjska zmierzy się z Meksykiem. Co ciekawe, szansę na udział w 1/8 finału zachowały wszystkie drużyny.

Jan Bednarek (L) i Robert Lewandowski (P) podczas meczu z Arabią Saudyjską / RONALD WITTEK / PAP/EPA Reprezentacja Polski jako jedyna w grupie C jest dotąd niepokonana - najpierw przyszedł bezbramkowy remis z Meksykiem, a potem zwycięstwo nad Arabią Saudyjską 2:0 . To sprawia, że Biało-Czerwoni mają los w swoich rękach - jeśli w trzeciej kolejce nie przegrają z Argentyną, na pewno znajdą się 1/8 finału. Problemy mogą pojawić się w przypadku porażki z "Albicelestes". Wtedy co prawda nadal mamy szansę na awans do fazy pucharowej turnieju, ale jest jeden warunek konieczny - Arabia Saudyjska nie może pokonać Meksyku. Jeśli podopieczni Czesława Michniewicza przegrają z ekipą z Ameryki Południowej, w grę wchodzą trzy scenariusze. Wygrana Arabii Saudyjskiej z Meksykiem Jeśli Arabia Saudyjska wygra z Meksykiem, Polacy pojadą do domu - cztery punkty nie wystarczą do awansu (zarówno Argentyna, jak i Arabia Saudyjska miałyby po sześć punktów). Remis Arabii Saudyjskiej z Meksykiem W przypadku remisu Arabii Saudyjskiej z Meksykiem kluczowa będzie różnica bramek - to pierwsze kryterium, które decyduje o kolejności w tabeli przy równej liczbie punktów. Polacy mają obecnie bardzo korzystny bilans bramkowy - dwie strzelone, zero straconych. W gorszej sytuacji są Saudyjczycy, którzy strzelili dwa gole, a trzy stracili. Na końcu są Meksykanie, którzy bramki na turnieju jeszcze nie strzelili, a stracili dwie. Jeśli Arabia Saudyjska zremisuje z Meksykiem, musi liczyć na wysoką porażkę Polaków z Argentyną. Podopiecznym Herve Renarda niezbędne jest zniwelowanie trzech goli różnicy - przy równym bilansie bramkowym o kolejności w tabeli decyduje to, kto strzelił ich więcej. Wygrana Meksyku z Arabią Saudyjską W podobnej sytuacji jest Meksyk. Ekipa prowadzona przez Gerardo Martino musi wysoko wygrać z Arabią Saudyjską, by zniwelować różnicę bramek. Polacy w niezłej sytuacji Choć w przypadku porażki reprezentacji Polski z Argentyną w ruch pójdą kalkulatory, to podopieczni Czesława Michniewicza są w niezłej sytuacji. Nawet nieznaczna porażka z "Albicelestes" może sprawić, że Biało-Czerwoni awansują do fazy pucharowej. Wydaje się, że Meksyk i Arabia Saudyjska są na mundialu na podobnym poziomie. Trudno sądzić, by któraś z drużyn odniosła kilkubramkowe zwycięstwo. Zobacz również: Sądny dzień dla Niemców. Dziś mogą pożegnać się z mundialem

