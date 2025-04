To już jest koniec. W piątek rok szkolny kończą maturzyści - uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Dzisiaj odbiorą świadectwa ukończenia szkoły, a 5 maja rozpoczną egzaminy maturalne.

Do egzaminów maturalnych w tym roku ma przystąpić ok. 275 tys. uczniów / Shutterstock

Do egzaminów maturalnych w tym roku ma przystąpić ok. 275 tys. tegorocznych absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum i szkoły branżowej II stopnia - podała Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE).

Tegoroczni absolwenci są pierwszym rocznikiem maturzystów, który będzie zdawać egzaminy ponownie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej, a nie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które wprowadzono w związku z pandemią Covid-19.

Obecnie obowiązująca podstawa to tzw. odchudzona podstawa, w której treści nauczania uszczuplono o 20 proc.

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 5 do 22 maja. Terminy egzaminów z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Sesja ustnych egzaminów maturalnych potrwa do 9 do 24 maja.

Egzaminy obowiązkowe

Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego.

Abiturienci szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych muszą dodatkowo przystąpić do egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego z tego języka.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wyniki matur

Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów. W przypadku przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym, nie ma progu zaliczeniowego.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 19 i 20 sierpnia: 19 sierpnia będą poprawkowe egzaminy pisemne, a 20 sierpnia poprawkowe egzaminy ustne.

Natomiast maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.

RMF24.pl razem z maturzystami

RMF24.pl przygotowało specjalny raport dla maturzystów.

Podobnie jak ubiegłych latach na naszych stronach znajdziecie najważniejsze informacje o egzaminach, harmonogram testów, arkusze CKE oraz propozycje odpowiedzi z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym.

Na RMF24 opublikujemy arkusze CKE z poszczególnych przedmiotów wraz z propozycją odpowiedzi. Więcej o tym piszemy TUTAJ