Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała ostateczne wyniki tegorocznych matur. Egzamin dojrzałości zdało 86,1 proc. absolwentów szkół ponadpodstawowych. Jak poradzili sobie maturzyści z poszczególnych przedmiotów? Kto wypadł lepiej - licealiści czy absolwenci techników? Przedstawiamy szczegółowe dane i porównania z poprzednimi latami.

Matura 2025: Są oficjalne wyniki! / Lech Muszyński / PAP

Ostateczne wyniki matury 2025

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) podała, że w 2025 roku maturę zdało 86,1 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. To wynik nieco niższy niż w ubiegłym roku, kiedy egzamin dojrzałości zaliczyło 89,3 proc. uczniów. Warto jednak podkreślić, że tegoroczne wyniki są lepsze niż te wstępne, ogłaszane w lipcu, które obejmowały tylko sesję majową - wtedy maturę zdało 80 proc. absolwentów.

Jak wypadły poszczególne przedmioty?

Największy odsetek zdających odnotowano na egzaminie pisemnym z języka polskiego - pozytywny wynik uzyskało aż 95,2 proc. maturzystów. Matematyka, tradycyjnie uznawana za najtrudniejszy przedmiot, została zaliczona przez 88,4 proc. zdających. Z kolei egzamin pisemny z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego, zdało 94,3 proc. uczniów.

Jeszcze lepiej maturzyści poradzili sobie z egzaminami ustnymi. Aż 99 proc. zdających zaliczyło ustny egzamin z języka polskiego, a 98,4 proc. - ustny egzamin z języka angielskiego.

Licea kontra technika. Kto radzi sobie lepiej?

Analizując wyniki z podziałem na typy szkół, wyraźnie widać przewagę licealistów. Wśród absolwentów liceów maturę zdało 90,4 proc., podczas gdy w technikach pozytywny wynik uzyskało 79,5 proc. uczniów.

Wyniki szczegółowe prezentują się następująco:

Egzamin pisemny z języka polskiego: 96,5 proc. licealistów i 93,5 proc. absolwentów techników zdało egzamin.

96,5 proc. licealistów i 93,5 proc. absolwentów techników zdało egzamin. Matematyka: pozytywny wynik uzyskało 91,6 proc. licealistów i 83,5 proc. absolwentów techników.

pozytywny wynik uzyskało 91,6 proc. licealistów i 83,5 proc. absolwentów techników. Język angielski (pisemny): 96,3 proc. licealistów i 91,3 proc. absolwentów techników zdało egzamin.

Egzaminy ustne również wypadły bardzo dobrze. Z języka polskiego zaliczyło je 99,3 proc. licealistów i 98,7 proc. absolwentów techników, natomiast z języka angielskiego - odpowiednio 99 proc. i 97,7 proc.

Poprawki i porównania z poprzednimi latami

Z danych CKE wynika, że 13 proc. tegorocznych maturzystów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, miało prawo do poprawki. Osoby, które nie zaliczyły więcej niż jednego egzaminu, będą mogły przystąpić do poprawy dopiero za rok.

Dla porównania, w lipcu ubiegłego roku wstępne wyniki wskazywały, że maturę zdało 84,1 proc. absolwentów, a 10,4 proc. miało prawo do poprawki. Ostatecznie, we wrześniu 2024 roku, maturę zaliczyło 89,3 proc. uczniów.

Co dalej po maturze?

Uzyskanie świadectwa dojrzałości otwiera przed absolwentami drzwi do dalszej edukacji - na studiach wyższych, w szkołach policealnych czy na kursach zawodowych. Wyniki matury są także ważnym kryterium podczas rekrutacji na uczelnie w Polsce i za granicą.