Andrzej Duda chciałby, aby Rada Dialogu Społecznego zaopiniowała ustawę obniżającą składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Polityk zapowiedział prośbę w tej sprawie w czwartek, w trakcie zjazdu Solidarności w Kołobrzegu. Duda podkreślił, że głos związkowców będzie dla niego "fundamentalnie ważny".

Prezydent RP Andrzej Duda na 32. Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ "Solidarność" w Kołobrzegu. 24.04.2025 r. / Marcin Bielecki / PAP

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że poprosi Radę Dialogu Społecznego o opinię w sprawie nowelizacji przepisów dotyczących składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

Duda podkreślił, że chce poznać opinie członków NSZZ "Solidarność" zanim podejmie decyzję o podpisaniu ustawy

"Solidarność" wnioskuje do prezydenta o niepodpisywanie ustawy

Senat zagłosował w środę za przyjęciem bez poprawek nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obniżającej składkę zdrowotną dla przedsiębiorców od 2026 r.

W czwartek prezydent, zwracając się do delegatów NSZZ "Solidarność", powiedział, że będzie potrzebował ich rady w podjęciu decyzji co do dalszych losów tej regulacji.

Tak, będę pytał o to w najbliższym czasie Radę Dialogu Społecznego, będę prosił (...) o opinię w tej sprawie i będę oczywiście prosił o opinię w tej sprawie także Solidarność, bo ten głos jest dla mnie fundamentalnie ważny - zapowiedział prezydent.

Delegaci przeciwni zmianom

Podczas pierwszego dnia obrad Krajowy Zjazd Delegatów (KZD) przyjął stanowisko ws. obniżenia składki zdrowotnej. Delegaci wyrazili w nim stanowczy sprzeciw wobec przyjętej przez parlament ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Wnioskują do prezydenta o niepodpisywanie ustawy.

W ocenie KZD "jest to kolejna zmiana dotycząca składki zdrowotnej, która zwiększa dysproporcję w obciążeniu zobowiązaniami o charakterze publicznoprawnym pracowników zatrudnionych na etacie w porównaniu z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Takie działania promują samozatrudnienie kosztem zatrudnienia pracowniczego".

KZD zauważył, że "obniżka składki zdrowotnej wiąże się z uszczupleniem dochodów NFZ, a w konsekwencji obniżeniem poziomu finansowania ochrony zdrowia". Ponadto projekt ustawy nie podlegał konsultacjom publicznym i opiniowaniu.

"Jest to niedopuszczalne, szczególnie przy tak ważnych społecznie projektach" - ocenili delegaci w wydanym stanowisku.

Na czym mają polegać zmiany w odprowadzaniu składki?

Nowela zakłada wprowadzenie dwuelementowej podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców - do pewnego poziomu byłaby ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów - procentowa. Zmiany dotyczą ok. 2,5 mln prowadzących działalność gospodarczą.

Nowe przepisy nie zmieniają wysokości składki zdrowotnej płaconej przez pracowników na etacie i nadal będzie to 9 proc. Nie będzie też zmian, jeśli chodzi o składkę w przypadku świadczeń emertytalnych - dalej będzie to 9 proc.

Zmiana ma obowiązywać od początku 2026 r. i będzie kosztować budżet państwa 4,6 mld zł (o tyle mają się zmniejszyć wpływy ze składki zdrowotnej).

O weto prosi m.in. Magdalena Biejat czy Adrian Zandberg

Obniżkę składki zdrowotnej dla przedsiębiorców Sejm uchwalił 4 kwietnia głosami KO, Polski 2050-TD i PSL-TD. Przeciwko byli posłowie PiS, Lewicy i koła Razem. Konfederacja wstrzymała się od głosu.

O zawetowanie przepisów zaapelowali do prezydenta Andrzeja Dudy m.in. kandydatka Lewicy na prezydenta Magdalena Biejat, kandydat Partii Razem Adrian Zandberg, Porozumienie Rezydentów OZZL i Naczelna Izba Lekarska. Argumentują, że obniżenie składki pogorszy sytuację pacjentów i pogłębi kryzys ochrony zdrowia.

Wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny mówił niedawno na antenie Radia RMF24, że przyjęcie zmian w składce zdrowotnej to zdarzenie "antyspołeczne i idące wbrew zdrowemu rozsądkowi". Konieczny uważa, że kwota ok. 4 mld zł, którą minister finansów podał jako koszt zmian w składce, jest niedoszacowaniem.

W podobny tonie wypowiedziała się Biejat, krytykując ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Chciałabym usłyszeć od ministra finansów, skąd weźmie pieniądze na lukę w wydatkach na służbę zdrowia - zapytała kandydatka Lewicy. Naszą propozycją jest likwidacja składki zdrowotnej i zastąpienie jej podatkiem zdrowotnym - dodała.

W środę przed południem premier Donald Tusk zapowiedział, że jeśli prezydent zawetuje zmiany w składce zdrowotnej, to jako premier podejmie kroki, by wrócić do tego tematu po wyborach prezydenckich.