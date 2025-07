System sprawdzania i oceny matur w latach 2021–2024 nie działał tak, jak powinien, przez co oceny z tych egzaminów nie zawsze były obiektywne i sprawiedliwe - oceniła Najwyższa Izba Kontroli, o czym poinformowano we wtorek. Co piąty egzaminator się mylił, co czwarta matura oceniona nieprawidłowo. "Zawiódł system szkolenia egzaminatorów, który nie przygotował ich odpowiednio do rzetelnego sprawdzania prac " - podano w komunikacie.

Delegatura NIK w Poznaniu przeprowadziła kontrolę doraźną, dotyczącą systemu sprawdzania i oceniania egzaminów maturalnych w latach 2021-2024. Skontrolowano Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie i Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu, obejmującą zakresem działania obszar województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Kontrola wykazała, że co piąty egzaminator OKE w Poznaniu „popełniał błędy merytoryczne w ocenie prac maturalnych, a od 10 proc. do 18 proc. egzaminujących popełniało błędy techniczne". / NIK / Materiały prasowe Błędy, które mogły kosztować czyjąś przyszłość „W OKE w Poznaniu 40 proc. wniosków o weryfikację wyniku egzaminu maturalnego kończyło się jego podwyższeniem i koniecznością zmiany świadectwa dojrzałości. W całym kraju dotyczyło to 25 proc. takich przypadków. Dla wielu maturzystów zaniżenie oceny mogło oznaczać straconą szansę na studia" - czytamy. Jeśli chodzi o całą Polskę, NIK informuje, że latach 2021-2024 prawie dwukrotnie wzrosła liczba wniosków o wgląd do pracy maturalnej (z 32 tys. do 53 tys.) oraz wniosków o weryfikację sumy punktów (z 9 tys. do 16 tys.). W tym okresie liczba zdających egzamin zmniejszyła się z 360 do 308 tys. osób. W wyniku weryfikacji na wniosek zdających stwierdzono, że co czwarta praca w skali kraju została nieprawidłowo oceniona i konieczna była wymiana świadectwa dojrzałości. / NIK / Materiały prasowe System szkolenia egzaminatorów do poprawki Jak informuje we wtorek NIK, dzień przed sprawdzaniem prac OKE w Poznaniu organizowała przeszkolenie egzaminatorów dotyczące stosowania zasad oceniania rozwiązań zadań zawartych w arkuszach egzaminacyjnych z danego przedmiotu i w danym roku. Na zakończenie uczestnicy szkolenia, w ramach ćwiczenia kontrolnego, oceniali przykładowe rozwiązania. Wyniki tych ćwiczeń wykazały, że egzaminatorzy mieli trudności z prawidłowym stosowaniem reguł oceniania zadań z arkuszy maturalnych. Na przykład w 2023 roku w dwóch zadaniach z biologii, będących elementem szkolenia, rozwiązania zostały błędnie ocenione przez 59 proc. i 56 proc. egzaminatorów. Rok później największe rozbieżności punktacji z oceną wzorcową miały miejsce w ocenie zadania z wiedzy o społeczeństwie – 26 proc. i z języka angielskiego – 24 proc. Należy podkreślić, że już kolejnego dnia egzaminatorzy ci przystępowali do sprawdzania prac maturalnych według tych samych zasad oceniania. Wideo youtube Nakłady rosną, a jakość oceniania spada NIK podała, że w analizowanych latach wydatki na funkcjonowanie systemu egzaminów maturalnych wzrosły z 75,5 mln zł do 105,7 mln zł, w tym wydatki dotyczące samego procesu sprawdzania i oceniania prac kształtowały się odpowiednio: 61,5 mln zł, 65,4 mln zł, 70,2 mln zł i 87,3 mln zł. Największe kwoty wydatkowano na wynagrodzenia egzaminatorów – w kolejnych latach było to 54,2 mln zł, 56,7 mln zł, 59,8 mln zł i 77 mln zł. Pozostałe wydatki dotyczące sprawdzania i oceniania prac maturalnych obejmowały między innymi wynajem pomieszczeń czy wsparcie administracyjne. Liczba arkuszy maturalnych do sprawdzenia zmalała natomiast w tym okresie z 1,7 mln do 1,3 mln. We wnioskach końcowych NIK zaapelowała do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wzmocnienie nadzoru nad sprawdzaniem i ocenianiem egzaminów maturalnych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, w tym zwiększenie skuteczności eliminowania błędów w ocenianiu prac przed ogłoszeniem wyników egzaminów.