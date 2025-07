Osiemdziesiąt procent zdających, którzy przystąpili w tym roku do matury zdało egzamin - wynika z informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu ma 13 proc. maturzystów, którzy nie zdali tylko jednego egzaminu, najczęściej byłą to matematyka. Siedem procent maturzystów nie zdało egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu.

/ Lech Muszyński / PAP

Średnie wyniki z przedmiotów zaskakują?

Wyniki matury 2025 pokazują, że na ponad 255 tysięcy zdających, egzamin zdały ponad 204 tysiące maturzystów.

Średni wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym to 59 proc., z matematyki 61 proc., a z języka angielskiego 78 proc. Maturzyści, którzy wybrali język niemiecki jako przedmiot obowiązkowy uzyskali średni wynik 59 proc.

Na poziomie rozszerzonym średni wynik z języka polskiego to 46 proc., z matematyki 33 proc., a z języka angielskiego 64 proc.

Język polski na poziomie podstawowym zdała zdecydowana większość, bo 94 proc. maturzystów, a język angielski 93 proc.

Średni wynik z biologii na poziomie rozszerzonym to 46 proc., z chemii 43 proc., a z historii 45 proc.

Unieważnienia egzaminu

W czasie matury 2025 unieważniono 244 egzaminy maturalne. To więcej niż w roku 2024 (202 unieważnienia) i 2023 (118 unieważnień) oraz dokładnie tyle samo, co w roku 2022. Dla porównania - w roku 2012 egzamin maturalny w całej Polsce unieważniono 680 abiturientom. W tym roku ze względu na stwierdzoną niesamodzielność egzamin unieważniono trzynastu maturzystom. Stanowi to 5 proc. wszystkich unieważnień. Zdarzały się też sytuacje, gdy uczniowie próbowali fotografować arkusze maturalne. Takie sytuacje także mogą być podstawą do unieważnienia matury.

W całej Polsce 3423 osoby ze wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz w części pisemnej uzyskały od 90 proc. do 100 proc. punktów.

6328 zdających uzyskało ze wszystkich egzaminów dodatkowych w części ustnej i pisemnej od 90 proc. do 100 proc. punktów. W tegorocznej sesji maturalnej byli też zdający, którzy ze wszystkich egzaminów, do których przystąpili, zarówno obowiązkowych, jak i dodatkowych, uzyskali zarówno w części ustnej, jak i pisemnej, od 90 proc. do 100 proc. punktów. Takich osób było 355.

W jakich województwach wyniki matur 2025 są najwyższe?

Najlepsze wyniki były w województwach: małopolskim (83 proc.) i mazowieckim (82 proc.), a najsłabiej matura poszła w województwie warmińsko mazurskim (77 proc). Nic mnie w tym roku nie zaskoczyło, cieszę się, że wynik jest porównywalny do tego z poprzednich lat. 80 proc. maturzystów zdało egzamin i może już składać dokumenty w rekrutacji na uczelnie wyższe. Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała jednego egzaminu obowiązkowego, ustnego albo pisemnego. Do 15 lipca taka osoba powinna złożyć w tej sprawie oświadczenie u dyrektora szkoły albo w okręgowej komisji egzaminacyjnej, o zamiarze przystąpienia do tego egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej. Pisemna część sesji poprawkowej 19 sierpnia, to będzie wtorek, o 9.00 - przypomina w rozmowie z dziennikarzem RMF FM dyrektor Centralnej Komisji Edukacyjnej prof. Robert Zakrzewski.

W czasie tegorocznej matury arkusze egzaminacyjne były opracowywane na podstawie pełnej, a nie okrojonej - z powodu pandemii, jak w poprzednich latach - podstawy programowej.