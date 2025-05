Czwartek dla maturzystów to kolejne egzaminy. Dzisiaj rano odbędzie się pisemny egzamin z geografii, a po południu z języków mniejszości narodowych: białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego na poziomie podstawowym. Geografia należy do grupy przedmiotów do wyboru - zdają je tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę.

Maturzyści zdają dzisiaj między innymi egzamin z geografii / Shutterstock W czwartek maturzyści przystępują do pisemnego egzaminu z geografii, a po południu z języków mniejszości narodowych: białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego na poziomie podstawowym. Geografia należy do grupy przedmiotów do wyboru - zdają je tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę. Geografia popularna wśród maturzystów Chęć zdawania egzaminu z geografii wyraziło 62,9 tys. abiturientów, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Geografia znajduje się na trzecim miejscu wśród przedmiotów wybieranych przez absolwentów zdających w nowej formule. Chce ją zdawać 22,9 proc. z nich. Na pierwszym miejscu jest język angielski, a na drugim matematyka. Egzamin pisemny z języka narodowego jest dla abiturientów ze szkół dla mniejszości narodowych egzaminem obowiązkowym na poziomie podstawowym. Chętni mogą go także zdawać na poziomie rozszerzonym. Egzamin pisemny z języka białoruskiego na poziomie podstawowym ma zdawać w tym roku 69 abiturientów, z ukraińskiego na poziomie podstawowym - 36 abiturientów, a z litewskiego na poziomie podstawowym - 20 abiturientów. Egzamin z geografii rozpocznie się o godz. 9.00, potrwa 180 minut. Egzaminy z języków mniejszości narodowych rozpoczną się o godz. 14.00 i potrwają 210 minut. Arkusze egzaminacyjne rozwiązywane w czwartek przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować tego samego dnia: z egzaminu porannego po południu, a z popołudniowych wieczorem. Znajdziecie je także w tym artykule. Matura 2025 - specjalny raport RMF FM i RMF24 Najważniejsze informacje dotyczące tegorocznej znajdziecie w naszym specjalnym raporcie na stronie RMF24.pl. Możecie tam zobaczyć m.in. przykładowe zadania maturalne wraz z rozwiązaniami. Jak co roku na naszej stronie RMF24.pl tuż po zakończeniu egzaminów maturalnych opublikowaliśmy arkusze maturalne oraz przykłady rozwiązań egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym. PROPOZYCJE ODPOWIEDZI Z MATURY Z J. ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM ZNAJDZIESZ TUTAJ>>> PROPOZYCJE ODPOWIEDZI Z MATURY Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM ZNAJDZIESZ ZNAJDZIESZ TUTAJ>>> PROPOZYCJE ODPOWIEDZI Z MATURY Z J. POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM ZNAJDZIESZ ZNAJDZIESZ TUTAJ>>>



Zobacz również: Matura 2025: Dzisiaj pisemna informatyka i historia sztuki

Przecieki na maturze 2025 - dokumenty w prokuraturze. Uczniowie mają problem?

Matura 2025: Dziś wiedza o społeczeństwie i język niemiecki [ARKUSZE]

Matura 2025: Mamy arkusze z rozszerzonej matematyki