Po matematyce przyszedł czas na język angielski. O godz. 9 rozpoczęła się matura na poziomie podstawowym właśnie z angielskiego. Maturzyści mają 120 minut na to, by zmierzyć się z najbardziej popularnym językiem obcym w Polsce. Poniżej w tym artykule publikujemy arkusze CKE i propozycje rozwiązań matury 2025 na poziomie podstawowym z języka angielskiego.

Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym jest egzaminem obowiązkowym / RMF FM

Arkusze CKE - matura 2025 z języka angielskiego na poziomie podstawowym

Jednym z obowiązkowych przedmiotów na egzaminie dojrzałości jest test z języka obcego nowożytnego. Zdecydowana większość maturzystów wybiera język angielski. Właśnie dzisiaj o godz. 9.00 rozpoczął się trzeci egzamin pisemny tegorocznych matur, czyli język obcy na poziomie podstawowym.

Matura z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym zaczęła się o godz. 9:00 i trwa 120 minut. Za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Abiturienci, zamiast języka angielskiego, mogą wybrać język: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski.

Matura 2025. Egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym - arkusze CKE i propozycje rozwiązań

Tuż po zakończeniu egzaminu opublikujemy w tym miejscu na naszej stronie arkusze CKE z matury z języka angielskiego. Chwilę później w tym artykule pojawią się propozycje rozwiązań, przygotowane przez eksperta.

Matura 2025: Które egzaminy są obowiązkowe?

Harmonogram matury 2025 / Maciej Zieliński / PAP

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są:

biologia,

chemia,

filozofia,

fizyka,

geografia,

historia,

historia sztuki,

historia muzyki,

informatyka,

język łaciński i kultura antyczna,

wiedza o społeczeństwie,

języki mniejszości narodowych i etnicznych,

język regionalny,

matematyka,

język polski,

języki obce nowożytne.

Absolwenci technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Co jeśli nie zda się matury?

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Wyniki matur podane zostaną 8 lipca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu obowiązkowego, może poprawiać je dopiero za rok.



Osoby poprawiające maturę w sierpniu poznają swój wynik 10 września.

