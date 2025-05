Po języku polskim czas na matematykę. O godz. 9 rozpoczęła się matura na poziomie podstawowym właśnie z matematyki. Maturzyści mieli 180 minut na to, by zmierzyć się z królową nauk. Po zakończeniu egzaminu w tym artykule opublikujemy arkusze CKE i propozycje rozwiązań matury 2025 na poziomie podstawowym z matematyki.

Matura z matematyki na poziomie podstawowym jest egzaminem obowiązkowym / RMF FM

Od godz. 9:00 aż do 12:00 tegoroczni maturzyści pisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. W tym artykule opublikujemy arkusze CKE i propozycje rozwiązań matury z matematyki na poziomie podstawowym. Śledźcie uważnie naszą stronę.

Propozycje rozwiązań matury z matematyki na poziomie podstawowym przygotuje dla nas Tomasz Wierzchowski, nauczyciel matematyki w LO w Węgorzewie (woj. warmińsko-mazurskie), członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki.

Matura 2025: Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym obowiązkowy

Matematyka na poziomie podstawowym to jeden z obowiązkowych egzaminów maturalnych.

Aby zdać egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym, należy uzyskać minimum 30 proc. pkt, czyli co najmniej 15 pkt z 50 możliwych. Uczeń, który nie zda tego egzaminu, ma możliwość poprawki - w sierpniu.

W tym roku większość uczniów będzie pisać maturę z matematyki na poziomie podstawowym zgodnie z obowiązującą Formułą 2023.

Matura 2025: Matematyka podstawowa, struktura egzaminu

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym trwał 180 min.

Składał się z:

zadań zamkniętych , w tym typu prawda/fałsz ,

, w tym typu , zadań otwartych wymagających krótkich odpowiedzi i przedstawienia toku rozumowania.

Za rozwiązanie wszystkich zadań można uzyskać maksymalnie 50 pkt. Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

algebrę,

geometrię,

analizę matematyczną,

statystykę i rachunek prawdopodobieństwa.

Egzamin sprawdza nie tylko wiedzę, ale także umiejętność logicznego myślenia i rozwiązywania problemów matematycznych.

We wtorek matura z kaszubskiego, łemkowskiego i łaciny

Egzamin maturalny z matematyki skończył się w samo południe. Nie wszyscy będą jednak mieli dziś czas na odpoczynek.

Od godz. 14 zaczną się kolejne egzaminy maturalne - z kaszubskiego, łemkowskiego i łaciny. Matury pisemne z języków kaszubskiego i łemkowskiego potrwają 210 minut. Egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej potrwa 180 minut. Egzaminy z tych języków należą do grupy egzaminów z tzw. przedmiotów do wyboru, zdawane są na poziomie rozszerzonym.

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym będzie przeprowadzony 12 maja.

Za maturzystami już egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym

W pierwszym dniu matur maturzyści zmierzyli się z językiem polskim na poziomie podstawowym.

Uczniowie mieli 240 minut na napisanie egzaminu na poziomie podstawowym. Składał się on z trzech części - języka polskiego w użyciu, testu historycznoliterackiego i wypracowania.

Zadania w części testowej egzaminu odnosiły m.in. do "Tanga" Sławomira Mrożka, "Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią", fragmentu "Dziadów" Adama Mickiewicza, wierszy Jana Kochanowskiego, Zbigniewa Herberta oraz powieści George'a Orwella "1984".

Arkusze i propozycje rozwiązań z matury z języka polskiego na poziomie podstawowym publikujemy >>>W TYM ARTYKULE<<< .

Najważniejsze informacje dotyczące matury 2025 znajdziecie w naszym specjalnym raporcie na stronie RMF24 . Możecie tam zobaczyć m.in. przykładowe zadania maturalne wraz z rozwiązaniami.

Jak co roku na naszej stronie RMF24.pl tuż po zakończeniu egzaminów maturalnych publikujemy arkusze maturalne oraz przykłady rozwiązań egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Matura 2025: Które egzaminy są obowiązkowe?

Harmonogram matury 2025 / Maciej Zieliński / PAP

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są:

biologia,

chemia,

filozofia,

fizyka,

geografia,

historia,

historia sztuki,

historia muzyki,

informatyka,

język łaciński i kultura antyczna,

wiedza o społeczeństwie,

języki mniejszości narodowych i etnicznych,

język regionalny,

matematyka,

język polski,

języki obce nowożytne.

Absolwenci technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Co jeśli nie zda się matury?

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Wyniki matur podane zostaną 8 lipca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu obowiązkowego, może poprawiać je dopiero za rok.



Matura 2025 - specjalny raport RMF FM i RMF24

Najważniejsze informacje dotyczące matury 2025 znajdziecie w naszym specjalnym raporcie na stronie RMF24. Możecie tam zobaczyć m.in. przykładowe zadania maturalne wraz z rozwiązaniami.

Jak co roku na naszej stronie RMF24.pl tuż po zakończeniu egzaminów maturalnych będziemy publikować arkusze maturalne oraz przykłady rozwiązań egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.