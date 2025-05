Trwa maturalny maraton. W piątek maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z biologii, a od godziny 14:00 zdają filozofię. Egzaminy z tych przedmiotów nie są obowiązkowe. Piszą je tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę. W tym artykule opublikujemy arkusz CKE egzaminu z biologii.

Dzisiaj maturzyści mierzą się z biologią i filozofią / Lech Muszyński / PAP

Po obowiązkowych egzaminach z języka polskiego, matematyki i języka obcego, przyszedł czas na przedmioty nieobowiązkowe.

W czwartek maturzyści zdawali język angielski na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym oraz historię muzyki.

W piątek odbywają się dwa egzaminy - z biologii i filozofii.

Chęć zdawania egzaminu z biologii zadeklarowało 44,4 tys. tegorocznych absolwentów, czyli 16,1 proc. z nich. Biologia jest na piątym miejscu wśród przedmiotów wybieranych przez tegorocznych absolwentów, po angielskim, matematyce, geografii i polskim.

Filozofia z kolei należy do przedmiotów rzadko wybieranych przez maturzystów. Deklaracje przystąpienia do tego egzaminu złożyło 1,8 tys. tegorocznych absolwentów, czyli mniej niż 1 proc. z nich.



Egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym rozpoczął się o godz. 9.00 i trwał do godz. 12:00.

Egzamin z filozofii rozpoczął się o 14.00. Potrwa także 180 minut.

Biologia. Egzamin maturalny 2025 [ARKUSZ CKE]

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już arkusz z egzaminu na poziomie rozszerzonym z biologii. Publikujemy go poniżej:

EGZAMIN Z BIOLOGII NA POZIOMIE ROZSZERZONYM ARKUSZ CKE

Matura 2025. Co zrobić, żeby zdać?

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko do rekrutacji na studia.

