Matura 2025 zbliża się wielkimi krokami. Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła najnowsze dane na temat tego, ilu absolwentów przystąpi do egzaminu maturalnego w 2025 roku. Wiemy też, które przedmioty są najchętniej wybierane przez maturzystów.

Około 275 tys. tegorocznych absolwentów ma przystąpić do matury 2025 / Piotr Hukalo / East News

Ilu uczniów przystąpi do matury 2025?

Do egzaminu maturalnego 2025 przystąpi około 275 tysięcy tegorocznych absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum oraz szkoły branżowej II stopnia - poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE). Wraz z nimi do matury podejdą także absolwenci z wcześniejszych roczników, którzy:

- przystępują do matury po raz pierwszy,

- poprawiają niezdane egzaminy z ubiegłego roku,

- chcą zdawać nowy przedmiot lub podwyższyć wynik z wcześniej zdawanego egzaminu.

Terminy matury 2025 - kiedy odbędą się egzaminy?

Główna sesja egzaminów maturalnych 2025 zaplanowana jest na 5-24 maja. Egzaminy pisemne odbędą się w dniach 5-22 maja, a egzaminy ustne od 9 do 24 maja. Dla osób, które z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminu w terminie głównym, przewidziano dodatkową sesję w dniach 3-17 czerwca (pisemne) oraz 9-11 czerwca (ustne).

Obowiązkowe przedmioty maturalne 2025

Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym:

- język polski,

- matematyka,

- język obcy nowożytny.

Obowiązkowe są także dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i języka obcego. Uczniowie szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych muszą dodatkowo zdawać egzamin pisemny i ustny z tego języka.

Przedmioty maturalne do wyboru - co najczęściej wybierają maturzyści?

Każdy maturzysta musi przystąpić do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym (tzw. przedmiot dodatkowy). Chętni mogą wybrać maksymalnie pięć dodatkowych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Najczęściej wybierane przedmioty maturalne 2025 na poziomie rozszerzonym to:

1. Język angielski - 197,9 tys. deklaracji (71,9 proc.)

2. Matematyka - 71 tys. (25,8 proc.)

3. Geografia - 62,9 tys. (22,9 proc.)

4. Język polski - 51,6 tys. (18,8 proc.)

5. Biologia - 44,4 tys. (16,1 proc.)

6. Chemia - 21,2 tys. (7,7 proc.)

7. Wiedza o społeczeństwie - 16,4 tys. (6,0 proc.)

8. Historia - 15,3 tys. (5,6 proc.)

9. Fizyka - 14,7 tys. (5,4 proc.)

10. Informatyka - 8,6 tys. (3,2 proc.)

Pełna lista przedmiotów do wyboru obejmuje m.in. biologię, chemię, filozofię, fizykę, geografię, historię, historię sztuki, historię muzyki, informatykę, język łaciński i kulturę antyczną, wiedzę o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematykę, język polski i języki obce nowożytne na poziomie rozszerzonym.

Zwolnienia z egzaminu z przedmiotu dodatkowego

Absolwenci technikum i branżowej szkoły II stopnia mogą być zwolnieni z obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego, jeśli uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W tym celu należy złożyć pisemną rezygnację najpóźniej dwa tygodnie przed terminem egzaminu.

Według danych CKE, informację o rezygnacji z egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 3,1 proc. tegorocznych maturzystów. Odsetek ten może się jeszcze zmienić po 22 kwietnia, kiedy upływa termin przekazania informacji przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Jakie są progi zaliczeniowe na maturze 2025?

Aby zdać maturę 2025, należy uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego na poziomie podstawowym. W przypadku przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym nie obowiązuje próg zaliczeniowy.

Poprawka matury 2025 - kto może przystąpić?

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Osoby, które nie zdały więcej niż jednego egzaminu obowiązkowego, mogą poprawiać wyniki dopiero za rok.