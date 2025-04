Matura 2025 za pasem! Kluczowe egzaminy ruszą po majówce, 5 maja. Maraton rozpocznie się od matury pisemnej z języka polskiego. Co potem? Kalendarz maturalny 2025 i wszystkie ważne daty matur dla osób kończących szkołę średnią przedstawiamy w poniższym harmonogramie matur 2025.

Uczniowie klas maturalnych przygotowują się do egzaminów rozwiązując testy / Wojtek Jargiło / PAP

Harmonogram matur pisemnych 2025

Pierwszy tydzień matur 2025

W roku szkolnym 2024/2025 egzaminy pisemne będą przeprowadzane w dwóch sesjach: porannej i popołudniowej. Pierwszego dnia testów - w poniedziałek 5 maja - o godzinie 9:00 rozpocznie się egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Zdaje się, że egzaminatorzy wzięli pod uwagę, że rozpoczęcie egzaminów jest wystarczająco stresujące dla nastolatków, bo na popołudnie nie zaplanowano żadnego egzaminu.

Po języku polskim, we wtorek 6 maja o godzinie 9:00 abiturienci zmierzą się z egzaminem matematyki na poziomie podstawowym. O godzinie 14:00 chętni będą zdawali język kaszubski na poziomie rozszerzonym, język łemkowski na poziomie rozszerzonym. Na sesję popołudniową zaplanowano też pisemny egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej na poziomie rozszerzonym.

Środa 7 maja w harmonogramie matur będzie dniem języków obcych. Punktualnie o godzinie 9:00 w całej Polsce ruszą egzaminy na poziomie podstawowym z: języka angielskiego, języka francuskiego, języka hiszpańskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego i języka włoskiego. Z kolei o godzinie 14:00 ruszą egzaminy z matematyki w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych. O godzinie 15:35 maturzyści będą zdawać geografię w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Zmagania z językami będą kontynuowane w czwartek 8 maja. O godzinie 9:00 ruszy pisemny egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i poziomie dwujęzycznym. O godzinie 14:00 zaplanowano maturę pisemną z historii muzyki na poziomie rozszerzonym.

W piątek 9 maja abiturientów o godzinie 9:00 rozpocznie się matura z biologii na poziomie rozszerzonym. Tego samego dnia o 14:00 odbędzie się egzamin z filozofii na poziomie rozszerzonym.

Drugi tydzień matur 2025

Drugi tydzień maturalnego maratonu rozpocznie się od egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym 12 maja o godzinie 9:00. Po południu odbędą się dwa egzaminy: język rosyjski na poziomie rozszerzonym i język rosyjski na poziomie dwujęzycznym.

We wtorek 13 maja maturzystów czekają sprawdziany z przedmiotów humanistycznych. O godzinie 9:00 rozpocznie się matura z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. O godzinie 14:00 z kolei język niemiecki na poziomie rozszerzonym, a także na poziomie dwujęzycznym.

Dzień później - w środę 14 maja - o godzinie 9:00 do egzaminów przystąpią wszyscy ci, którzy zadeklarowali, że chcą zdawać informatykę na poziomie rozszerzonym. O godzinie 14:00 z arkuszami maturalnymi zmierzą się osoby zdające historię sztuki na poziomie rozszerzonym.

Egzamin z geografii na poziomie rozszerzonym w kalendarzu matur przewidziano na czwartek 15 maja o godzinie 9:00. Nieco później, o godzinie 14:00 abiturienci będą zdawali egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym.

Tydzień zakończy się egzaminami z chemii na poziomie rozszerzonym (piątek 16 maja o godzinie 9:00) i języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym (piątek 16 maja o godzinie 14:00).

Trzeci tydzień matur 2025

Trzeci tydzień w maturalnym harmonogramie rozpocznie się od egzaminu pisemnego z historii na poziomie rozszerzonym. Start o godzinie 9:00 19 maja. Po południu, o godzinie 14:00 zaplanowano egzamin z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

We wtorek 20 maja o godzinie 9:00 rozpocznie się egzamin z fizyki na poziomie rozszerzonym. Po południu znów języki. Tym razem o 14:00 będzie zdawany język hiszpański na poziomie rozszerzonym i poziomie dwujęzyczny.

Dopiero w środę 21 maja odbędzie się egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. A o godzinie 14:00 egzaminy z języka włoskiego: na poziomie rozszerzonym i poziomie dwujęzycznym.

Ostatni dzień matur pisemnych w 2025 roku przypada na 22 maja. Tego dnia odbędą się egzaminy dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych. O godzinie 9:00 chemia na poziomie rozszerzonym, o godzinie 10:35 fizyka, później o 12:10 biologia, a o 13:45 historia.

Harmonogram matur ustnych 2025

Nieodłączną częścią matur są egzaminy ustne. W odróżnieniu od egzaminów pisemnych Centralna Komisja Edukacyjna nie podaje terminów egzaminów ustnych z języka polskiego czy języków obcych. O harmonogramie ich przeprowadzenia decydują szkoły.

Egzamin ustny z języka polskiego w ramach matury 2025 składa się z dwóch części: dwóch wypowiedzi monologowych zdającego dotyczących wylosowanych zadań egzaminacyjnych, trwających łącznie około 10 minut, a także rozmowy zdającego z zespołem egzaminacyjnym dotyczącej zagadnień określonych w poleceniach do obu zadań egzaminacyjnych lub do jednego z tych zadań, utworu literackiego albo innego tekstu kultury, w tym materiału ikonograficznego, dołączonego do polecenia oraz treści utworów literackich i innych tekstów kultury przywołanych przez zdającego w wypowiedzi. Rozmowa trwa około 5 minut.

Harmonogram egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym

Centralna Komisja Egzaminacyjna zaplanowała też dodatkowy termin egzaminów. Mogą z niego skorzystać osoby, które z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do matury w terminie głównym.

Egzaminy w terminie dodatkowym odbędą się terminach 3-17 czerwca 2025 r.

Harmonogram egzaminów maturalnych w terminie poprawkowym

Absolwenci szkół, którym nie powiodło się w pierwszym terminie maturalnym będą mieli szansę na poprawkę. Egzaminy poprawkowe zaplanowano na sierpień. 19 sierpnia o godzinie 9:00 będzie można poprawić egzamin pisemny, a 20 sierpnia egzamin ustny z języka polskiego, mniejszości narodowych i języków nowożytnych.

Wyniki matur 2025

Dla zdających maturę równie ważny co egzaminy będzie dzień, w którym poznają wyniki matury. Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w tym roku wyniki egzaminów maturalnych zostaną ogłoszone 8 lipca 2025 r.

Matury 2025. Najczęściej zadawane pytania FAQ

Kiedy rozpoczynają się matury 2025?

- Matury w roku szkolnym 2024/2025 rozpoczną się 5 maja 2025 roku. Maturzyści tego dnia o godzinie 9:00 przystąpią do egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Gdzie znajdę oficjalny harmonogram matur?

- Oficjalny, kompletny harmonogram matur znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). Na stronach CKE znajdziecie też zadania jawne obowiązujące w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2025 r. Pomocne mogą się okazać też informacje o materiałach pomocniczych, z których można korzystać w czasie matury.

Kiedy odbędą się matury poprawkowe 2025?

- Matury w terminie poprawkowym zaplanowano na 19 i 20 sierpnia 2025 roku. 19 sierpnia odbędą się egzaminy poprawkowe pisemne, a 20 sierpnia egzaminy poprawkowe ustne.

- Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że wyniki matur będą ogłoszone 8 lipca 2025 roku.