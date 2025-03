Kolejki maturzystów ustawiają się do korepetytorów. Za nieco ponad miesiąc ruszają egzaminy, więc chętnych do nadrobienia zaległości przybywa. Jak się okazuje, miesiąc przed egzaminem można jeszcze przygotować się do zdania egzaminu dojrzałości.

Matury w tym roku rozpoczną się 5 maja / Michał Dukaczewski / arch. RMF Kolejki maturzystów, którzy chcą nadrabiać zaległości przed egzaminem, ustawiają się do korepetytorów. Największy ruch zaczął się u osób uczących matematyki, do których najczęściej zgłaszają się uczniowie, którzy maturę z królowej nauk chcą po prostu zdać. Większość maturzystów po prostu szuka u nauczyciela odpowiedniego prowadzenia. Chcą, żeby nauczyciel stwierdził, czego uczeń nie umie i co przez ten miesiąc może zrobić, żeby do tej matury się przygotować - mówił reporterowi RMF FM korepetytor, Konrad Głuchowski. Rozmówca RMF FM zaznacza, że to ostatni dzwonek, żeby rozpocząć naukę przed egzaminem, ale wciąż jest jeszcze szansa, żeby nadrobić zaległości. Miałem ucznia, który zadzwonił do mnie na początku kwietnia. Zaczęliśmy lekcję od tabliczki mnożenia. Skończyliśmy na ciągach i to wystarczyło. Poszedł na studia. W poprzednich latach zdarzały się telefony od maturzystów, którzy chcieli rozpocząć naukę nawet tydzień przed maturą, wtedy jest już zdecydowanie za późno - dodał Konrad Głuchowski. Na brak pracy nie mogą także narzekać nauczyciele języka polskiego i angielskiego, choć w tych przypadkach trudniej o ekspresowy przedmaturalny kurs. W przypadku późnych zgłoszeń problemem może być nie tylko czas, który pozostał na nauki, ale także znalezienie nauczyciela. Jak usłyszał nasz reporter, najprawdopodobniej już w przyszłym tygodniu o miejsca u korepetytorów dla maturzystów może być trudno. Matura 2025 Egzamin maturalny w 2025 roku w Polsce odbędzie się w terminie głównym od 5 do 22 maja. Matury ustne zaplanowano na okres od 9 do 24 maja 2025 roku. Wyniki matur zostaną ogłoszone w późniejszym terminie - dokładnie 8 lipca 2025 roku. Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym odbędzie się 5 maja, a z matematyki 6 maja. Wymagania na maturze z języka polskiego w 2025 roku mogą różnić się od tych z poprzednich lat, dlatego warto zapoznać się z aktualnymi wytycznymi i materiałami przygotowawczymi. Zobacz również: Próbna matura z języka polskiego [ARKUSZ CKE]

Matematyka podstawowa na próbnej maturze [ARKUSZ CKE]

Próbna matura z języka obcego [ARKUSZE] Opracowanie: Nicole Makarewicz