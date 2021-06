Certyfikat covidowy potwierdzający negatywny wynik testu nie wystarczy, by pojechać na wakacje za granicę i wrócić. Jeśli nie jesteśmy zaszczepieni ani ozdrowieńcami, przed powrotem do Polski konieczny będzie kolejny test. Takie są zasady działania paszportu covidowego dla osób niezaszczepionych.

Wakacje coraz bliżej, zaplanuj wyjazd / Emanuele Valeri / PAP/EPA

Od 1 czerwca Polska przystąpiła do systemu unijnych certyfikatów covidowych. Certyfikaty będą mogły poświadczyć fakt zaszczepienia przeciwko Covid-19, bycia ozdrowieńcem oraz negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa. Mają one nam ułatwić bezpieczne i swobodne przemieszczanie się pomiędzy krajami Unii Europejskiej w czasie pandemii.

I tu ważne przypomnienie dla osób niezaszczepionych, planujących wakacyjny wyjazd za granicę.

Status zielony dla certyfikatu jest w ciągu 48 godzin od wykonania testu PCR. To oznacza, że możemy spokojnie opuścić Polskę i w ciągu tych 48 godzin dojechać na przykład przez Czechy i Austrię do Włoch, gdzie planujemy spędzić urlop.

Ważność certyfikatu przez 48 godzin oznacza jednak, że przed wyruszeniem w drogę powrotną do domu taki test musimy zrobić jeszcze raz. Bez takiego testu przekraczając granicę Polski automatycznie trafimy na kwarantannę.

Kolejną przeszkodą mogą być różne lokalne przepisy dotyczące testowania w danym kraju. Warto to sprawdzać zarówno na stronach kraju docelowego, jak i kraju, przez który tylko przejeżdżamy tranzytem.

Dlatego najpewniejszą formą certyfikatu covidowego jest zaszczepienie. Wtedy jest ważny rok.

Certyfikat ozdrowieńca jest aktywny 180 dni.





Jak pobierać Unijne Certyfikaty Covid?

Na UCC składa się kod QR i unikalny identyfikator, które można pokazać, przekraczając granice. Kod QR dostępny jest od 1 czerwca w Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl).

Później będzie on również dostępny w aplikacji mobilnej mojeIKP i aplikacji mObywatel.

Można go też otrzymać go w formie wydruku papierowego w punkcie szczepień, po zabiegu.

Ozdrowieńcy lub osoby, które mają negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, mogą poprosić o wydruk certyfikatu lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.

Aby otrzymać certyfikat, należy:

Zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta.

Następnie wybrać kafelek "Certyfikaty" na dole strony, rodzaj certyfikatu i kliknąć na "Pobierz kod QR".

Następnie należy zapisać pdf na swoim urządzeniu lub wydrukować; można też zeskanować kod.

Unijny Certyfikat COVID jest ważny we wszystkich państwach członkowskich UE, a także Islandii, w Norwegii i Liechtensteinie. Należy jednak pamiętać, że wszystkie kraje unijne wprowadzą to rozwiązanie dopiero 1 lipca (z sześciotygodniowym okresem przejściowym). Każdorazowo przed podróżą należy więc sprawdzić obowiązujące regulacje w kraju, do którego się udajemy.