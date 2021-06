Od 1 czerwca Polska przystąpiła do systemu unijnych certyfikatów covidowych - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak dodał, certyfikaty będą mogły poświadczyć fakt zaszczepienia przeciwko Covid-19, bycia ozdrowieńcem oraz negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa. Formalny start systemu nastąpi 1 lipca, kiedy wszystkie kraje uznają ten standard.

Dzisiaj, 1 czerwca, Polska przystępuje do systemu unijnych certyfikatów covidowych. To system stworzony przez Komisję Europejską, po to, by móc ułatwić swobodne podróżowanie po Unii Europejskiej właśnie podczas pandemii - powiedział Niedzielski na wtorkowej konferencji prasowej.

Jak tłumaczył, certyfikat tego typu to "elektroniczny dowód" m.in. na to, że dana osoba przebyła chorobę. Drugi obszar, w którym certyfikaty będą wydawane, to jest kwestia negatywnego wyniku testu na Covid-19 - dodał. Podkreślił, że mowa wyłącznie o testach PCR. Komisja Europejska nie zdecydowała się jeszcze na włączenie testów antygenowych do tych, które potwierdzają status osoby niezakażonej - powiedział.

Jak wskazał, trzeci typ certyfikatu, to certyfikat, który potwierdza fakt zaszczepienia przeciwko Covid-19.

Polska znalazła się w grupie siedmiu krajów, które od dzisiaj są podłączone do systemu unijnego i już nie testują, a w zasadzie używają możliwości wydawania certyfikatu, który jest zgodny ze wszystkimi standardami - powiedział Niedzielski.

Niedzielski podkreślił, że formalny start tego systemu nastąpi 1 lipca. Wtedy to wszystkie kraje będą uznawały nawzajem ten standard i również będzie od tego momentu obowiązywało rozporządzenie unijne - mówił minister zdrowia.





Podkreślił, że certyfikat możemy pobrać za pomocą Internetowego Konta Pacjenta. On ma dwie wersje - wersję elektroniczną, która jest dostępna z poziomu Internetowego Konta Pacjenta. Ale jest tam również tradycyjny dokument w formacie PDF, który można wydrukować i który zawiera wszystkie te same informacje, które są zapisane w kodzie QR - powiedział minister.

Jak zaznaczył Niedzielski elektroniczna wersja unijnego certyfikatu Covid-19 jest dostępna w Internetowym Koncie Pacjenta w jego tradycyjnej formule dostępnej z komputera.

Już niedługo, bo planujemy, że do 25 czerwca, opracujemy również możliwość prezentowania tego certyfikatu w aplikacji Moje IKP, czyli odpowiednika Internetowego Konta Pacjenta na urządzeniu mobilnym - poinformował.

Dodał, że w tym samym terminie będzie możliwość pokazania tego certyfikatu w aplikacji M-obywatel. Czyli na razie jest tradycyjne konto, dające możliwość wyświetlania na urządzeniu mobilnym QR kodu, (...) albo tradycyjny wydruk - wyjaśnił.

Niedzielski dodał, że aplikacja przeznaczona do odczytu kodu QR z unijnym certyfikatem będzie dostępna po 10 czerwca. Podkreślił, że certyfikat ma zarówno formę cyfrową w postaci kodu QR, jak i można go wydrukować i posiadać zaświadczenie papierowe.

Jak długo będzie obowiązywał certyfikat?

Adam Niedzielski poinformował, że certyfikat szczepienny będzie obowiązywał przez rok, przy czym "standardem europejskim jest to, że ten status - niezależenie od tego, kiedy było wykonane pierwsze, czy drugie szczepienie - potwierdzenie zielonego statusu, czyli możliwości przekroczenia granicy bez wykonywania testu, czy obowiązku odbycia kwarantanny - następuje czternaście dni po drugiej dawce, bądź pierwszej dawce, jeżeli jest to szczepienie jednodawkowe".

Minister Niedzielski odniósł się także do kwestii testowania. Status zielony dla certyfikatu jest w ciągu 48 godzin od wykonania testu PCR - powiedział.

Wyjaśnił, że w przypadku osób, które przechorowały Covid-19 status ozdrowieńca wchodzi w życie po 11 dniach od wykonania badania. Wówczas ten "status się uaktywnia i trwa 180 dni" - wskazał szef resortu zdrowia.

Powiedział, że w tej chwili trwa proces akceptacji aplikacji, która pozwala na odczyt certyfikatu.

Co daje nam certyfikat covidowy?

Najważniejszą zaletą posiadania certyfikatu Covid-19 jest to, że po przekroczeniu granicy nie będziemy musieli każdorazowo wykonywać testu na obecność koronawirusa lub odbywać kwarantanny - wskazał we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef MZ poinformował na konferencji prasowej, że od 1 czerwca Polska przystąpiła do systemu unijnych certyfikatów Covid-19. Jak dodał, certyfikaty będą mogły poświadczyć fakt zaszczepienia przeciwko Covid-19, bycia ozdrowieńcem oraz negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa.

Niedzielski podkreślił, że certyfikaty są opracowane na zasadzie wystandaryzowanej formuły, która będzie obowiązywała w całej UE od 1 lipca.

Zapowiedział, że około 10 czerwca dostępna będzie aplikacja, która pozwoli na odczyt tych certyfikatów. W tej chwili - jak dodał - trwa proces jej akceptacji.

Najważniejszą zaletą posiadania certyfikatu potwierdzającego szczepienie jest to, że przekraczając granicę nie musimy każdorazowo wykonywać testu, wystarczy okazanie tego certyfikatu po to, żeby nie podlegać kwarantannie - przekonywał minister.

Standardem we wszystkich krajach Europy jest to, że jeśli ktoś nie ma wykonanego testu, nie będzie miał certyfikatu, to siłą rzeczy będzie musiał po przekroczeniu granicy odbywać kwarantannę, która jest określona według zasad narodowych - dodał szef MZ.

Jak pobierać Unijne Certyfikaty Covid?

Na UCC składa się kod QR i unikalny identyfikator, które można pokazać, przekraczając granice. Dzięki informacjom tam zawartym, osoby posiadające certyfikat nie będą podlegać kwarantannie lub przechodzić dodatkowych testów.

Kod QR dostępny jest od 1 czerwca w Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl).

Później będzie on również dostępny w aplikacji mobilnej mojeIKP i aplikacji mObywatel.

Można go też otrzymać go w formie wydruku papierowego w punkcie szczepień, po zabiegu.

Ozdrowieńcy lub osoby, które mają negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, mogą poprosić o wydruk certyfikatu lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.

Aby otrzymać certyfikat, należy:

Zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta.

Następnie wybrać kafelek "Certyfikaty" na dole strony, rodzaj certyfikatu i kliknąć na "Pobierz kod QR".

Następnie należy zapisać pdf na swoim urządzeniu lub wydrukować; można też zeskanować kod.

Unijny Certyfikat COVID jest ważny we wszystkich państwach członkowskich UE, a także Islandii, w Norwegii i Liechtensteinie. Należy jednak pamiętać, że wszystkie kraje unijne wprowadzą to rozwiązanie dopiero 1 lipca (z sześciotygodniowym okresem przejściowym). Każdorazowo przed podróżą należy więc sprawdzić obowiązujące regulacje w kraju, do którego się udajemy.