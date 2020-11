"Nie mamy tak zdrowych pacjentów, by kwalifikowali się do leczenia w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym", "Przestaliśmy już dzwonić i pytać o przyjęcie". Tak mówią dyrektorzy największych szpitali wojewódzkich na Mazowszu, którzy próbowali przekazać część swoich pacjentów chorych na Covid-19 do szpitala tymczasowego w Warszawie. Według najnowszych danych, na stadionie na 500 gotowych łóżek przebywa 33 pacjentów.

