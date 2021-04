3 451 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 22 zmarłych pacjentów z Covid-19 - takie dane za ostatnią dobę podaje Ministerstwo Zdrowia. Od dziś na szczepienie przeciw Covid-19 mogą rejestrować się osoby z roczników 1974 i 1975, czyli mające 47 i 46 lat. Od dziś też w 11 województwach uczniowie klas I-III szkół podstawowych będą się uczyć w trybie hybrydowym. W pozostałych pięciu województwach nadal zdalnie. I odpowiednio: w 11 spośród 16 województw znowu będą otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne. W środę lub czwartek - zgodnie z zapowiedzią ministra zdrowia - poznamy informacje o dalszym luzowaniu obostrzeń. Komisja Europejska poinformowała, że wszczęła postępowanie prawne przeciwko firmie AstraZeneca za nieprzestrzeganie umowy w sprawie dostawy szczepionek przeciw Covid-19. Firma nazwała ten pozew bezpodstawnym. Najważniejsze informacje na temat walki z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie prezentujemy w naszym raporcie dnia. Dane są w nim aktualizowane na bieżąco.

20:16 AstraZeneca

Stany Zjednoczone zamierzają wyeksportować w najbliższych miesiącach do innych krajów 60 mln dawek szczepionki AstraZeneca przeciw Covid-19, która w USA nie została jeszcze dopuszczona do użytku - zakomunikował Biały Dom. Nie sprecyzowano, do których krajów miałyby trafić te dawki.



20:15 Czechy

Od północy Czechów zacznie obowiązywać zakaz podróży do Indii. Minister zdrowia Petr Arenberger powiedział po posiedzeniu rządu w poniedziałek, że z tego kraju będą mogli przyjechać tylko Czesi i mieszkający w Czechach rezydenci.





20:14 USA

Po wykonaniu ponad 200 milionów zastrzyków w USA spada popyt na szczepienia przeciw Covid-19. To powoduje, że niektóre punkty masowych szczepień zamykają się lub ogłaszają takie plany.





20:12 Turcja

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zapowiedział, że ze względu na wzrost liczby infekcji koronawirusem w całym kraju wprowadzony zostanie pełny lockdown od czwartku do 17 maja. Zawieszona zostanie też nauka stacjonarna w szkołach.



Nowe restrykcje epidemiczne obejmą również m.in. zakaz podróży między miastami. Z nowych ograniczeń wyłączony pozostanie sektor spożywczy i przemysłowy.



Wzrost liczby zakażeń w Turcji zaobserwowano po złagodzeniu przez rząd na początku marca obostrzeń przeciwepidemicznych. 16 kwietnia odnotowano największy dobowy przyrost nowych zakażeń - ponad 63 tys. przypadków. W niedzielę potwierdzono 39 tys. infekcji - podaje Reuters.

19:28 Tajlandia

Premier Tajlandii, gen. Prayuth Chan-ocha został ukarany grzywną za brak maseczki w czasie jednej z narad. Z powodu rosnącej liczby zakażeń władze Bangkoku zaostrzyły epidemiczne regulacje w stolicy.



Biuro premiera Prayutha Chan-ocha opublikowało rano w mediach społecznościowych fotografię, na której szef rządu siedzi przy stole w czasie narady z grupą ekspertów. Rozmowy toczyły się na temat pozyskania dodatkowych szczepionek przeciwko Covid-19. Na zdjęciu premier jako jedyna osoba ma odsłoniętą twarz.

19:01 Rehabilitacja po Covid-19

Narodowy Fundusz Zdrowia rozszerza program rehabilitacji pocovidowej. Teraz pacjenci, którzy przeszli Covid-19, skorzystają z zabiegów rehabilitacyjnych także w gabinecie fizjoterapii, a nawet w domu - poinformowano w poniedziałek w komunikacie na stronie Funduszu. Pierwsze osoby mają skorzystać z takiej formy wsparcia po majówce.



17:53 Szczepienia sportowców

Pierwsza grupa polskich sportowców przyjęła w poniedziałek na PGE Narodowym szczepionkę przeciwko Covid-19. Wśród niech część siatkarek i siatkarzy reprezentacji, członków sztabów szkoleniowych drużyn narodowych w tej dyscyplinie oraz kolarze torowi.





17:50 Austria

W ostatniej kolejce austriackiej ekstraklasy piłkarskiej na trybunach zasiądą kibice - poinformowały władze. Kończąca sezon runda zaplanowana jest na 21-22 maja. Na obiekty zostanie wpuszczonych po 3000 widzów, ale bez udziału fanów gości.



Wszyscy będą musieli mieć założone maseczki, zajmować co drugie miejsce na widowni oraz mieć jeden z trzech dokumentów: negatywny test PCR, dowód szczepienia lub status ozdrowieńca. Więcej szczegółów na razie nie ujawniono.

16:54 Boris Johnson

Brytyjski premier Boris Johnson zaprzeczył prasowym doniesieniom, jakoby kilka miesięcy temu miał powiedzieć, że woli tysiące ciał zmarłych niż wprowadzenie w kraju trzeciego lockdownu. To kolejna w ostatnich dniach ostra krytyka mediów, wymierzona w szefa rządu.



Gazeta "Daily Mail" cytuje anonimowe źródła, które twierdzą, że w październiku, wkrótce po wyrażeniu zgody na drugi lockdown, Johnson powiedział podczas spotkania na Downing Street: "Nigdy więcej pieprzonych blokad - niech ciała piętrzą się w tysiącach".



Zapytany przez prasę o komentarz do tych doniesień, Johnson powiedział, że z jego ust nie padły takie słowa. Myślę, że najważniejszą rzeczą, której ludzie chcą, to dobra praca rządu i pewność, że lockdown działa zgodnie z założeniem - skomentował.





16:53 Włochy

Wariant koronawirusa z Indii wykryto w Wenecji Euganejskiej - poinformował szef władz regionu Luca Zaia. Wyjaśnił, że zakażeni to dwoje obywateli Indii mieszkający w gminie Bassano del Grappa - ojciec i córka.





16:51 Gowin: Do końca maja cała gospodarka powinna być uwolniona

Uważam, że do końca maja cała polska gospodarka powinna być uwolniona - powiedział w poniedziałek w Poznaniu wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Dodał, że można pomyśleć o otwarciu, w rygorach sanitarnych, np. ogródków restauracyjnych czy o dostępie puli miejsc w hotelach.





16:50 Co dalej z maseczkami?

Jeśli decyzje w sprawie obowiązku noszenia maseczek w przestrzeni publicznej będą ustalone, zakomunikujemy je w środę - zapowiedział na konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller. To jedno z obostrzeń, które będzie zdejmowane nieco później niż kwestie związane z innymi obostrzeniami - zaznaczył.



16:12 Protest na granicy hiszpańsko-portugalskiej

Kilka tysięcy osób protestowało w rejonie miasta Valenca, w północnej Portugalii, domagając się natychmiastowego otwarcia granicy z Hiszpanią. Manifestanci próbowali zakłócić wizytę premiera Antonio Costy w tym regionie.



Według zapowiedzi premiera swobodny ruch na granicy z Hiszpanią może zostać przywrócony już w maju. Costa odmówił jednak podania dokładnej daty zniesienia restrykcji, wskazując, że decyzja ta jest uzależniona również od woli władz Hiszpanii.



16:11 Dostawy szczepionek do Polski

Do Polski dotarło 1,295 mln dawek szczepionek firmy Pfizer/BioNTech. Preparaty firmy Johnson & Johnson - ok. 100 tys. dawek - pojawią się w piątek, a nie dzisiaj - przekazał PAP po południu prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.



Rano także AstraZeneka dostarczyła do naszego kraju 67 tys. dawek swojego preparatu.

16:07 Szczepienia piłkarzy

Piłkarze reprezentacji Polski przed mistrzostwami Europy zostaną zaszczepieni preparatem Johnson&Johnson - dowiedział się reporter RMF FM Wojciech Marczyk.

15:30 Reakcja AstraZeneki

Koncern AstraZeneca, który został pozwany przez Komisję Europejską za złamanie kontraktu na dostawy szczepionek przeciwko Covid-19 do UE, ogłosił w komunikacie, że pozew ten jest bezpodstawny, a firma będzie się bronić w sądzie.



Komunikat brytyjsko-szwedzkiego koncernu głosi, że w pełni zastosował się on do umowy z KE, a firma liczy na rozwiązanie konfliktu "tak szybko, jak to możliwe".





15:23 Rzecznik rządu o luzowaniu obostrzeń

W najbliższą środę będą komunikowane decyzje dot. sytuacji epidemicznej i wynikającej z niej decyzji o luzowaniu obostrzeń - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Podana będzie kompleksowa informacja co do sektorów, dat oraz warunków epidemicznych, które muszą być spełnione.



14:22 KE wszczyna postępowanie przeciw AstraZenece

Komisja Europejska poinformowała, że wszczęła postępowanie prawne przeciwko firmie AstraZeneca za nieprzestrzeganie umowy w sprawie dostawy szczepionek przeciw Covid-19.



Komisja rozpoczęła w zeszły piątek postępowanie prawne przeciwko AstraZeneca - powiedział rzecznik KE Stefan De Keersmaecker na konferencji prasowej.

14:20 Luzowanie obostrzeń

Przygotowujemy bardzo szczegółowy harmonogram luzowania obostrzeń na maj, zostanie on zaprezentowany najprawdopodobniej w środę - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Oprócz edukacji w maju wróci działanie bardzo wielu sektorów i usług - dodał.



14:19 Zabiegi planowe

Od 4 maja wycofujemy ograniczenia dotyczące zabiegów planowych - zapowiedział podczas konferencji prasowej w Nałęczowie minister zdrowia Adam Niedzielski.





13:46 Transplantacja i retransplantacja wątroby u 18-latki zarażonej koronawirusem

Z powodu pilnych wskazań życiowych u 18-letniej pacjentki zakażonej wirusem SARS-CoV-2 specjaliści z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadzili pierwszy w Polsce podwójny przeszczep - transplantację i retransplantację wątroby.



12:50 Węgry

Dalsze łagodzenie restrykcji, w tym skrócenie godziny policyjnej, wejdzie w życie po zaszczepieniu na Węgrzech 4 mln osób - poinformowano na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.

Po osiągnięciu wspomnianego progu godzina policyjna będzie się zaczynać o godz. 24 zamiast 23 i nadal będzie trwać do 5 rano. Odpowiednio wydłużą się też możliwe godziny otwarcia sklepów - będzie w nich można kupować do godz. 23.

Wiele usług będzie dostępnych tylko dla osób mających zaświadczenie o ochronie przed koronawirusem poprzez zaszczepienie lub przejście Covid-19. Będą one mogły korzystać z lokali restauracyjnych i kawiarni, jak również hoteli, a także zabierać do nich dzieci.

12:48 Wesele w pandemii

W jednej ze starogardzkich restauracji mimo obowiązujących obostrzeń zorganizowano wesele. Impreza zakończyła się interwencją policji. W tej sprawie wszczęto dochodzenie.

12:36 Polski dyplomata ewakuowany z Indii

Jutro będą znane wyniki badań, które mają potwierdzić, czy polski dyplomata ewakuowany wraz z rodziną z Indii jest zakażony indyjską odmianą koronawirusa. Mężczyzna jest w ciężkim stanie, niecało łagodniej Covid-19 przechodzi jego ciężarna żona. Wraz z nimi do Polski sprowadzono także trójkę ich dzieci.





12:01 Niemcy

Instytut Roberta Kocha (RKI) odnotował 11 907 nowych zakażeń Covid-19 w ciągu ostatniej doby, zapadalność siedmiodniowa na 100 000 mieszkańców wzrosła do poziomu 169,3. Według danych RKI w ciągu 24 godzin w Niemczech odnotowano 60 nowych zgonów.

Tydzień temu, w poniedziałek, RKI poinformował o 11 437 nowych zakażeniach koronawirusem i 92 nowych zgonach w ciągu jednego dnia.

11:53 Szczepienia w zakładach pracy

4 maja ruszy rejestracja na szczepienia przeciw Covid-19 w zakładach pracy. Warunkiem będzie zgromadzenie 300 osób. Mają to być pracownicy i ich rodziny, które chcą się zaszczepić.





11:22 Francja

Po trzytygodniowej przerwie we Francji do klas wrócili uczniowie podstawówek; otwarto również przedszkola i żłobki. Epidemiolodzy krytykują decyzję władz, ale prezydent Francji Emmanuel Macron przekonuje, że nauka stacjonarna niweluje nierówności społeczne.

Uczniowie liceów i gimnazjów wrócą do szkół od 3 maja w systemie nauki hybrydowej.

10:48 Szczepionki

W poniedziałek do Polski dotarło 67 tys. szczepionek od AstryZeneki, czekamy jeszcze na dzisiejsze dostawy od firm Pfizer/BioNTech i Johnson & Johnson - przekazał prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

10:30 Nowe dane

3 451 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 22 zmarłych pacjentów z Covid-19 - takie dane za ostatnią dobę podaje Ministerstwo Zdrowia.









09:29 Turyści z USA w Europie

Turyści z USA, którzy przeszli pełny cykl szczepienia przeciwko Covid-19, będą mogli przylecieć latem na wakacje do Europy - zapowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w wywiadzie dla poniedziałkowego wydania dziennika "New York Times".

Kraje takie jak Grecja, Portugalia, Hiszpania, Włochy i Chorwacja każdego lata przyciągały miliony turystów z USA, zapewniających dochody i gwarantujących miejsca pracy w sektorze turystycznym.





08:55 Nowe dane - mamy nieoficjalne informacje

Niecałe cztery tysiące nowych zakażeń koronawirusem znajdzie się w dzisiejszym raporcie służb sanitarnych. To są nieoficjalne informacje dziennikarzy RMF FM. To jest najniższy dobowy przyrost w naszym kraju od połowy lutego. Jakiego luzowania obostrzeń możemy się spodziewać od przyszłego tygodnia?







07:49 Rosja

Władze Moskwy zachęcają bonusami finansowymi mieszkańców w wieku powyżej 60 lat, by szczepili się przeciwko Covid-19. Nagrodą za pierwszą dawkę szczepionki jest karta podarunkowa o wartości 1000 rubli, którą można wykorzystać w sklepie, aptece, czy kawiarni.





06:59 Szczepienia

28 kwietnia odbędzie się rejestracja osób w wieku 30-39 lat, które wypełniły w pierwszym kwartale tego roku formularz deklarując chęć szczepienia przeciw Covid-19.





06:42 Indie

W Indiach zanotowano po raz piąty z rzędu rekordowo wysoką liczbę nowych zakażeń koronawirusem w ciągu doby - 352 991. To najwyższy wskaźnik na całym świecie. Liczba zgonów w tym samym czasie również była rekordowo wysoka - 2812.

Premier Indii Narendra Modi wezwał wszystkich obywateli do przyjmowania szczepionek przeciwko Covid-19 i do zachowania ostrożności, mówiąc, że "burza infekcji" wstrząsnęła krajem.





06:32 Włochy

Szczepionka przeciwko Covid-19 w 77. rocznicę ślubu - w tak wyjątkowy sposób jubileusz uczciło małżeństwo z Monzy na północy Włoch. Oboje zostali zaszczepieni w domu.

101-letnia Pinuccia Villa i 106-letni Rinaldo Duranti są zgodni, że szczepionka, z którą przyszła do nich ekipa medyków, to najpiękniejszy prezent na rocznicę ślubu. Senior jest w bardzo dobrej formie i, jak podkreślają media, od razu po szczepieniu zasiadł do gry w karty ze swoimi krewnymi.

06:28 Izrael

Izraelskie ministerstwo zdrowia zapowiedziało, że przeanalizuje niewielką liczbę przypadków zapalenia mięśnia sercowego u osób szczepionych preparatem Pfizera przeciw Covid-19. Nie jest jasne, czy liczba przypadków jest powyżej normy i czy ma związek ze szczepieniem.





06:11 Szczepienia

Od poniedziałku ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw Covid-19 osób w wieku 46 i 47 lat. Zapisać można się przez system e-Rejestracji i Internetowe Konto Pacjenta, infolinię 989, SMS-em na numer 880-333-333 lub w punkcie szczepień.





05:58 Francja

Słynny park Buttes-Chaumont w Paryżu przekształcono w weekend w klub nocny na świeżym powietrzu. Setki osób tańczyły bez maseczek i piły alkohol, nie zachowując dystansu mimo obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Uczestnicy imprezy, która rozpoczęła się już w sobotę po południu, zamieścili nagrania w internecie.





05:32 Niemcy

Policja w niemieckim Wilhelmshaven wszczęła dochodzenie przeciwko pielęgniarce, która chcąc ukryć fakt, iż przez nieuwagę rozbiła fiolkę ze szczepionką przeciwko Covid-19, wstrzyknęła sześciu pacjentom niegroźny dla zdrowia roztwór soli.





05:18 Fryzjerzy i kosmetyczki

Od poniedziałku, salony urody, fryzjerskie, tatuażu i piercingu będą mogły się otworzyć w województwach - podlaskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, pomorskim, lubuskim, świętokrzyskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim i w małopolskim.

W pozostałych pięciu województwach (śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim oraz opolskim), ze względu na liczbę zakażeń, dotychczasowe obostrzenia nadal będą obowiązywać.





05:16 System hybrydowy w 11 województwach

Od dziś w 11 województwach uczniowie klas I-III szkół podstawowych będą się uczyć w trybie hybrydowym. Chodzi o uczniów z województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

Tzw. system hybrydowy, ma polegać na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I-III szkoły podstawowej realizuje zajęcia w szkole oraz co najmniej 50 proc. uczniów realizuje zajęcia zdalnie. Dyrektor szkoły podstawowej ma ustalić harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z tym podziałem, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

W szkole podstawowej prowadzona ma być również opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie. Będzie ona organizowana na wniosek rodziców.

W pozostałych pięciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, opolskim, śląskim i wielkopolskim uczniowie klas I-III szkół podstawowych nadal będą uczyć się zdalnie.