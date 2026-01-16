Jak informuje TVN24, powołując się za Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa, w piątek wieczorem w budynku domu dziecka w Nowym Dworze Gdańskim w Pomorskiem wybuchł pożar. Ucierpiała jedna osoba, z kolei 10 osób, w 9 dzieci, ewakuowało się na zewnątrz przed przyjazdem służb.

Straż Pożarna (zdj. poglądowe) / Shutterstock

Zgłoszenie o pojawieniu się ognia w budynku przy ul. Bałtyckiej 22 w Nowym Dworze Gdańskim (woj. pomorskie) strażacy otrzymali w piątkowy wieczór - konkretnie o godz. 19:17.

Do walki z żywiołem rozdysponowano w sumie cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej, których wspierały trzy zastępy OSP. Poza strażą pożarną, na miejsce pożaru przybyła także policja.

Dzieci, które w momencie pojawienia się ognia przebywały w budynku prawdopodobnie trafią do drugiego domów dziecka w mieście, mieszczącego się na ulicy Sadowej.

Jak poinformowała nowodworska starosta Barbara Ogrodowska dzieci zostały ewakuowane jeszcze przed przybyciem służb na miejsce. Wszystkie dzieci są pod opieką opiekunów - stwierdziła starostwa, cytowana przez portal tvn24.pl.

Dodała, że w budynku, w którym w piątek wieczorem wybuchł pożar, przeprowadzone zostały wstępne oględziny. Zdaniem inspektora nadzoru budowlanego "obiekt nadaje się do remontu".