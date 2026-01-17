Dawid Kubacki zajął 25. miejsce w sobotnim konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w japońskim Sapporo. Wygrał Słoweniec Domen Prevc. Drugi był Japończyk Naoki Nakamura, a trzeci jego rodak Ren Nikaido.

/ TOSHIFUMI KITAMURA/AFP/East News / East News

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Słoweniec nie do zatrzymania

Domen Prevc po raz kolejny udowodnił swoją dominację w tegorocznym cyklu Pucharu Świata.

Słoweniec wygrał już ósmy konkurs w sezonie, a triumf w Sapporo był jego 17. zwycięstwem w karierze. Dzisiaj w Sapporo skoczył 141 metrów.

Dzięki temu umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej.

Na podium stanęli także dwaj reprezentanci gospodarzy. Drugie miejsce zajął Naoki Nakamura, a trzeci był Ren Nikaido.

To dla mnie wielka radość, że mogłem stanąć na podium przed własną publicznością – mówił po konkursie Nakamura.





Polacy poza czołówką

Najlepszy z Polaków, Dawid Kubacki, zakończył zawody na 25. miejscu. Maciej Kot uplasował się na 29. pozycji. Niestety, Kacper Tomasiak (33. miejsce) i Aleksander Zniszczoł (44. miejsce) nie zdołali awansować do drugiej serii konkursu.



Po pierwszej serii na prowadzeniu był Austriak Jan Hoerl. W finałowej próbie nie zdołał jednak utrzymać wysokiego poziomu i ostatecznie zakończył rywalizację tuż za podium, na czwartej pozycji.



Domen Prevc dzięki kolejnemu zwycięstwu powiększył swoją przewagę w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Słoweniec jest obecnie zdecydowanym liderem cyklu i głównym faworytem do końcowego triumfu.

