Władze Moskwy zachęcają bonusami finansowymi mieszkańców w wieku powyżej 60 lat, by szczepili się przeciwko Covid-19. Nagrodą za pierwszą dawkę szczepionki jest karta podarunkowa o wartości 1000 rubli, którą można wykorzystać w sklepie, aptece, czy kawiarni.

Jeden z punktów szczepień w Moskwie / Artyom Geodakyan / PAP/EPA

Mieszkańcy stolicy Rosji w wieku 60+ mogą liczyć na kartę podarunkową albo kod promocyjny, również o wartości 1000 rubli (równowartość ok. 50 PLN). W tym celu muszą przyjąć pierwszą z dwóch dawek szczepionki i zarejestrować się na stronie internetowej.

Jest to pierwsza zachęta finansowa do szczepień. Swego rodzaju nagrody przy szczepieniu się oferował dotąd dom handlowy GUM przy placu Czerwonym. Załącznikiem do zastrzyku w otwartym w GUM mobilnym punkcie szczepień były firmowe lody tej zabytkowej galerii handlowej.

Bonusy dla seniorów sfinansuje stołeczny biznes. Mer Moskwy zapewnił, że również osoby już zaszczepione będą mogły dołączyć do programu. W tym celu muszą zarejestrować się na tej samej stronie internetowej.

W Moskwie od kilku dni dobowy przyrost zakażeń na Covid-19 utrzymuje się powyżej 2,5 tysiąca. Ogółem w Rosji liczba zakażeń od początku pandemii przekroczyła w weekend 4,7 mln.