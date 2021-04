Od 4 maja wycofujemy ograniczenia dotyczące zabiegów planowych - zapowiedział podczas konferencji prasowej w Nałęczowie w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Kolejny tydzień będzie bardzo ważny, bo (...) od tego tygodnia pomajowego, czyli od 4 maja znosimy, czy wycofujemy tę rekomendację ograniczenia zabiegów planowych - powiedział minister.

Dodał, że była to "smutna konieczność" związana z tym, że wszystkie siły musiały być skierowane na walkę z Covid-19 w trzeciej fali.

Teraz, kiedy fala odpuszcza, chcemy przerzucić środki i siły na leczenie w innych zakresach - dodał.

Aby zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala NFZ 8 marca tego roku zaleciło ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo.

Jak wyjaśniło NFZ, ograniczenie nie powinno dotyczyć planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Dodatkowo - jak wskazał fundusz - przy ograniczeniu lub zawieszeniu udzielania świadczeń należało wziąć pod uwagę przyjęty plan leczenia oraz wysokie prawdopodobieństwo pobytu pacjenta po zabiegu w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

Zalecenie dotyczyło przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu przeprowadzenia diagnostyki, zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, w szczególności endoprotezoplastyki dużych stawów, dużych zabiegów korekcyjnych kręgosłupa, zabiegów naczyniowych na aorcie brzusznej i piersiowej, pomostowania naczyń wieńcowych, jak również dużych zabiegów torakochirurgicznych, zabiegów wewnątrzczaszkowych, nefrektomii, histerektomii, ale z powodów innych niż onkologiczne.

Szef resortu zdrowia mówił też, że "spotkanie w Nałęczowie inicjuje projekt ważny dla zdrowia wszystkich Polaków, którzy przechorowali Covid-19 - rehabilitację postcovidową".

Zanim przejdziemy do szczegółów programu rehabilitacji postcovidowej, chciałbym powiedzieć, że trzecia fala pandemii słabnie. Apogeum liczby zachorowań, hospitalizacji czy zgonów mamy już za sobą - stwierdził szef MZ.

Dodał, że oznacza to konieczność jak najszybszego, wręcz natychmiastowego zajęcia się innymi priorytetami.

Priorytetem w najbliższym czasie będzie odbudowa zdrowia Polaków. Odbudowa zdrowia po pandemii to nie jest tylko kwestia wychodzenia z Covid-19, to problem znacznie szerszy, bo niestety pandemia spowodowała również pewne zaniedbanie zdrowia publicznego - przyznał Niedzielski.

Wyjaśniał, że zaniedbanie to wiąże się m.in. z ograniczoną dostępnością do systemu opieki, którego duża część była zaangażowana w walkę z pandemią Covid-19.

Najważniejszym zadaniem na najbliższy miesiąc, dwa, trzy miesiące jest powrót do normalnego leczenia, do zajmowania się zdrowiem tak jak zajmowaliśmy się nim w czasie przedpandemicznym - stwierdził minister.

Po majówce profilaktyka dla osób 40 plus i zniesienie limitów do specjalistów

Podkreślał, że rząd przygotował plan poprawy zdrowia Polaków, który składa się z pięciu elementów.

Obejmuje on: Krajową Sieć Onkologiczną, Krajową Sieć Kardiologiczną, zniesienie limitów w dostępie do lekarzy specjalistów, opiekę i rehabilitację pocovidową i program profilaktyki dla osób 40 plus.

Razem z panem premierem Mateuszem Morawieckim przedstawiliśmy przekucie pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej na takie rozwiązanie systemowe, które w skali całego kraju ma zaproponować model opieki onkologicznej - wskazał Niedzielski.

Dodał, że drugim projektem jest Krajowa Sieć Kardiologiczna, która - jak zapowiedział minister - "w najbliższym tygodniu na zasadzie pilotażu będzie wprowadzona, jako rozporządzenie, zaczynając od województwa mazowieckiego".

Trzecim elementem jest rehabilitacja pocovidowa, ale mamy jeszcze dwie rzeczy, które również chciałem zapowiedzieć, które w perspektywie tygodnia po majówce będą oficjalnie ogłoszone. To będzie profilaktyka dla osób w wieku powyżej 40. roku życia i zniesienie limitów świadczenia usług medycznych, tych specjalistycznych - poinformował Niedzielski.