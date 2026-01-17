Portugalska Madera znalazła się na pierwszym miejscu w rankingu "Travellers' Choice Awards 2026" w kategorii dotyczącej kierunków, które zdobywają największą popularność platformy podróżniczej TripAdvisor. Jakie jeszcze miejsca znalazły się w zestawieniu?

Madera

"Wyspa wiecznej wiosny" będzie podróżniczym hitem tego roku

Nagrody, za którymi stoi TripAdvisor, są przyznawane na podstawie milionów recenzji i ocen zebranych od podróżnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Tytuł "Trending Destination" oznacza, że Madera odnotowała największy wzrost zainteresowania i pozytywnych opinii w skali globalnej. Madera nazywana jest "Hawajami Europy". Tak jak Hawaje portugalska wyspa ma pochodzenie wulkaniczne, bujną roślinność, spektakularne krajobrazy z górami, klifami i wodospadami oraz łagodny klimat.

Madera nazywana jest też "wyspą wiecznej wiosny". To również raj dla piechurów. Infrastruktura spacerowa jest tu unikalna dzięki lewadom, czyli ścieżkom wzdłuż historycznych kanałów nawadniających. Są zazwyczaj płaskie lub o bardzo małym nachyleniu, co czyni je idealnymi na długie spacery.

Jakie miejsca również znalazły się w rankingu?

Na drugim miejscu zestawienia uplasowało się Tbilisi. Stolica Gruzji, według TripAdvisora, uwodzi "elektryzującą energią". "W całym mieście powstają nowe przestrzenie kulturalne, a zabytkowe budynki przekształcają się w zachwycające butikowe hotele" – rekomenduje portal.

Tbilisi

Na podium uplasowało się także Chicago, które wyprzedziło wietnamskie miasto Quy Nhon i meksykańskie Puerto Escondido. Uwagę turystów portal kieruje także na Mediolan, Glasgow, Abu Zabi, a także brazylijskie Recife i argentyńskie San Carlos de Bariloche.